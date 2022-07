Martín Salwe manifestó su preocupación por las amenazas que recibe en las redes sociales

Martín Salwe mostró su preocupación por las amenazas que recibe en las redes (Mañanísima. Ciudad Magazine)

Las instancias finales de El Hotel de los Famosos se dirimen tanto dentro como fuera del escenario ubicado en el partido de Cañuelas. Con apenas seis participantes en carrera, el reality poco a poco se aproxima a su desenlace en la pantalla de El Trece aunque el episodio final ya fue grabado semanas atrás. Y mientras en cada programa los finalistas ponen a prueba su resistencia física y mental, las redes sociales son otros escenarios de disputa, con los respectivos fandom buscando hacer justicia por mano propia.

En las últimas semanas se generó una creciente preocupación sobre las acciones que podrían tomar los seguidores de Locho Loccisano contra Martín Salwe y Emily Lucius, una de las parejas que se formó en el reality. El origen de este conflicto se remonta al ingreso del exCombate al reality, un mes después de haberse iniciado la competencia, cuando sufrió el hostigamiento de buena parte de sus nuevos compañeros, con el locutor y la influencer como principales instigadores.

Ya fuera de competencia, Emily emitió un comunicado dejando en claro su posición y profundizó con declaraciones públicas. “Me considero muy respetuosa, responsable y educada. Y si hay algo que jamás haría, sería hacerle mal a otra persona. Porque no me lo permito. Se me está matando por algo que no está en ningún tape. No sé de que se aferraron los haters para hablar de esto”, dijo en Intrusos (América) haciendo referencia a que se la acusó de haberle hecho bullying a Locho. Y siguió: “Yo le pedí disculpas en la cara por si lo había ofendido por algo. Y luego, después del ataque de pánico de él también me acerqué”, agregó.

Por su parte, Salwe todavía permanece en el certamen, de hecho en el último duelo defendió su lugar contra Imanol Rodríguez, por lo que hasta el momento no hizo declaraciones públicas. Sin embargo, trascendió que viajó unos días a Israel, para relajarse y tomar distancia de todas las repercusiones que se generan con cada emisión del programa.

El cruce entre Martín Salwe y Locho Loccisano durante el duelo entre Melody Luz y Emily Lucius (El Hotel de los Famosos. El Trece)

En Mañanísima (Canal Magazine) dieron cuenta de su preocupación por los ataques y amenazas virtuales de los fanáticos de Locho que vienen padeciendo tanto él como sus familiares y amigos. Y en este sentido, uno de los productores del programa hizo referencia a un diálogo que mantuvo con el locutor en el que hacía unas aclaraciones al respecto.

“Me pidió que de él digamos y hablemos lo que queramos. Él sabe en el juego en el que se metió cuando entró a El Hotel, y sabe jugarlo, pero está muy asustado con respecto a este fandom por su familia y sus amigos”, señaló Giulano, productor del ciclo que conduce Carmen Barbieri, revelando la información aunque Salwe le había pedido que no la difundiera. “No solo van a los amigos de Martín, sino también a los padres de esos amigos”, agregó el productor.

Durante la conversación, Salwe pidió que no hicieran menciones públicas a los nombres de sus familiares y amigos. “Está muy preocupado por lo que les está pasando a sus conocidos”, agregó el productor, y el resto del equipo dio su opinión de los hechos. “Le hackeraon el mail al papá”, agregó el panelista Sebastián Pampito Perello. Por su parte, su compañera Estefi Berardi, que también fue víctima de algunos ataques virtuales, aseguró que algunas de las personas damnificadas estaban pensando en iniciar acciones legales.

