Karina La Princesita se quejó por la suba del dólar durante sus vacaciones en Europa

La sostenida crisis económica en la Argentina sumó algunos capítulos en los últimos días y, con la suba del dólar, algunos famosos se volcaron a las redes sociales para comentar al respecto. Desde sus vacaciones por Europa, Karina La Princesita manifestó su disgusto por el aumento en el valor de la moneda estadounidense con respecto al peso argentino.

Fue mientras disfrutaba de un trago en la paradisíaca Formentera, sobre el Mediterráneo español, y a través de una secuencia de Instagram Stories que subió a su cuenta oficial, en donde combinó descontento con su particular humor. “Cuando sube el dólar y vos usaste la tarjeta en vacaciones. Cortate las bolas”, escribió sobre una selfie en la que se la ve con un gesto algo preocupado, pero sentada en un bar.

“Diosa ella pidiendo y pidiendo. Y después vi las noticias”, ironizó la cantante sobre una foto que mostraba un exótico trago servido en un ananá. “Me lo tomo con todas las ganas porque si seguimos así será el último que vea en la vida”, remató en la última foto, disfrutando finalmente de la espirituosa.

De vacaciones, Karina La Princesita hizo su particular descargo sobre la suba del valor del dólar en Argentina (Fotos: Instagram)

Hace unas semanas se vio cómo Karina La Princesita Tejeda y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk -padres de Sol- lograron construir una buena sintonía tras su separación, tal como quedó reflejado en una entrevista conjunta que le dieron a LAM (América). Los ex habían estado grabando un especial del ciclo De gira con El Polaco que el cantante conduce también por la pantalla de América y, ante la pregunta del cronista Alejandro Castelo, Karina se encargó de explicar que ahora pueden hablar ya no como en los viejos tiempos sino como en los nuevos. “Ya no nos agarramos de los pelos”, dijo divertida. Y el intérprete de Deja de llorar aclaró que fue él mismo quien se ocupó de invitarla a su programa cuando ella estuvo en su casa festejando su cumpleaños.

Lo cierto es que, cuando el periodista remarcó que lo dos estaban “solteros” y trató de dar a entender que podía producirse un reencuentro de ellos como pareja, ambos se encargaron de descartar esa idea. “Dale dos días y vuelve”, dijo La Princesita, haciendo referencia a las constantes idas y vueltas del Polaco y Barby. Y aseguró que no sabía que el padre de su hija estaba solo, aunque confirmó que ella sí.

Karina la Princesita participó de un especial que grabó El Polaco para América

“Donde hubo fuego...”, intentó expresar el notero. Pero Karina se ocupó de rematar la frase: “Donde hubo fuego quedó, en este caso, olor a quemado. ¡Ni cenizas!”. Frente a esto, el Polaco lanzó una carcajada y confirmó que lo de ellos estaba “carbonizado”. Luego el cronista le preguntó al Polaco si volvería con una ex y él dijo que no, la cantante se quedó pensando y decidió desmentirlo. “Paremos, con Barby te vivís peleando. Es ex y volvés”, le dijo. “Bueno, pero de una recontra ex estamos hablando...”, se defendió él. “¡Ya volviste con una ex! ¿O no?”, insistió la intérprete de Con la misma moneda.

Frente a esto, La Princesita se encargó de dejar las cosas claras. “Yo volvería con un ex y él volvería con una ex. Pero si a lo que estás queriendo llegar es a saber si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es no”, afirmó. Y sorprendió al admitir que sí volvería con su última pareja. “¿O sea Furman sí?”, preguntó el periodista. “¡Furman sí!”, respondió ella con cara de entusiasmada. Y agregó: “Yo lo amo. Igual, no terminé mal con él. Entre nosotros no pasó esto de ‘yo te engañé’ o ‘vos me engañas’. Fueron otras cosas”.

