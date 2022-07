Osvaldo Laport se sinceró sobre su relación con Viviana Sáez: “Tuvimos miles de crisis”

Osvaldo Laport habló sobre sus crisis con Viviana Sáez (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Osvaldo Laport no es una figura del espectáculo que se caracterice por contar detalles de su vida privada. Sin embargo, cuando concede una entrevista, no tiene pelos en la lengua a la hora de contestar. Y así lo hizo este lunes en Socios del espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares donde no solo repasó su extensa y exitosa trayectoria como actor, sino que también se animó a hablar sobre su relación con Viviana Sáez, su pareja desde hace ya más de 40 años y madre de su hija Jazmín.

“La conocí estudiando teatro, ella tenía 16, yo 22″, recordó. “No es una tarea sencilla, es todos los días entender...Yo siempre me descubro diciendo lo mismo, a veces uno le escapa al silencio, pero es uno de los ingredientes más importante de un diálogo, de una relación. Respetar inclusive el silencio del otro. Me parece que es eso lo que nos está sucediendo. Más allá de un sentimiento y descubrir que nos amamos y apostamos a esa complicidad”.

Entonces, Paula Varela le consultó si en todos estos años habían tenido algunas crisis. “Sí, miles. De eso se trata, por eso hablo de volver a elegirse”. Y admitió que incluso en momentos dejó la casa que compartían: “En esos períodos de impasse, de separación o de crisis de pronto es cuando uno más sexo ha tenido, inclusive. No sé si está relacionado con el marcar terreno también”.

En tanto, reconoció que en esas etapas tuvo acercamientos con otras personas. “Claro que sí. Lo hablo con naturalidad porque nos volvimos a elegir más allá de los aciertos o desaciertos de la vida. Y al mismo tiempo, los desaciertos son los que te permiten crecer, observar y entender”. Y, en ese sentido, Karina Iavícoli quiso saber si tuvo un vínculo fuerte con otra mujer que le haya hecho plantearse un final con Sáez. “Claro que sí, por supuesto que sí...”, comentó, aunque no ahondó en más detalles.

Osvaldo Laport con Viviana Sáez y su hija, Jazmín (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

Por otra parte, se refirió a la visita a su pueblo natal, que hizo hace muy poco. “No había hecho el duelo de uno de mis hermanos mayores. Me agarró rodando una película en La Rioja en plena cuarentena. Fui hace tres semanas, hace seis años que no iba al pueblo”; señaló.

Y también recordó el momento en el que llegó a la Argentina por primera vez. “Llegué cuando todo el mundo se iba, en el ‘76. Jamás me olvidaré, vine con una pasaje de ida nada más que había conseguido de canje uno de mis hermanos mayores, Luis. No teníamos un mango, pero me lo consiguió por un lugar en el que él trabajaba. Y cuando me bajé, había una cola enorme de pibes de mi generación que volvían a Uruguay”, rememoró.

En ese sentido, explicó: “Buscaba ser actor, pero además mi pueblo era el único en todo Uruguay que tenía influencia de Argentina, porque al estar al lado del Río de la Plata, había un tema de señales y se veía y se consumía tele argentina”. “Cuando dije que quería estudiar teatro, no se me ocurrió Montevideo, el referente era Buenos Aires. Es más, empecé a ir a Montevideo una vez que estuve instalado en Buenos Aires”, cerró.

