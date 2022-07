Gastón Pauls compartió con sus hijos un bloque de Seres libres: “Son la razón de mi recuperación”

El fuerte mensaje de Gastón Pauls junto a sus hijos en Seres Libres (Cronica TV)

En la última emisión de Seres Libres, Gastón Pauls se tomó una licencia respecto a la rutina habitual del programa para compartir un instante con sus hijos. Lo hizo, además, para enfatizar el mensaje del programa que va por la segunda temporada, con el que se propone reflexionar y dialogar sobre las adiciones desde el lugar de la recuperación y su propia historia personal.

“Esto no estaba ni armado, ni organizado, ni siquiera pensado”, reconoció el conductor cuando volvió al piso luego de un informe acompañado por sus hijos Muna y Nilo, frutos de su relación con Agustina Cherri. A raíz del testimonio del músico Germán Barceló, que contó que la recuperación entre otras cosas le había permitido ir a buscar a su hija al colegio, Gastón se sintió interpelado. “Mis hijos, estaban acá en el estudio, son la razón de ser y de mantener la recuperación”, explicó.

“Estoy absolutamente orgulloso de poder llevarla adelante y si vos estás ahí drogándote, te estás cag… la vida y creés que es el único camino que podés tomar, quiero decirte que hay mucho esperándote. Hay mucha vida”, agregó Gastón. En el mismo sentido, le dedicó el programa a Marina Charpentier, la madre de Chano, como representación de “todas las madres y padres que perdieron hijos. Algunos no están más, algunos se están muriendo quizás hoy, y muchos seguramente están intentando recuperarse y trabajando para eso. Para todos ustedes es este homenaje. Para todos los que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Gracias, Mu y gracias, Ni”, aseguró, mientras les daba un beso a los chicos.

Luego del programa, el conductor subió a sus redes el fragmento junto a sus hijos y sumó otras imágenes del backstage: “Hoy, más que nunca debemos valorar y celebrar la vida. Date una oportunidad para ser verdaderamente libre a pesar de que te quieran hacer creer que es imposible”, escribió en el texto que acompañó al video.

Gastón Pauls durante su entrevista a Marina Charpentier

“Estoy en recuperación hace 13 años entonces, para mí, esto es parte de mi recuperación. Yo recibí una luz de esperanza de parte de gente que me dijo que se podía vivir limpio... vivir, más que vivir limpio. El que consume no está viviendo, está muriendo diariamente. Como a mí me llegó ese mensaje, la razón del programa es llevar ese mensaje a otras personas”, contó Gastón Pauls a Teleshow a poco de iniciar su experiencia en Seres Libres. Y contó qué lo había motivado a hacer el programa: “Hacía 4 años que estaba dando charlas por el país, frente a 100 mil personas por año. Pero pensaba: un punto de rating son 100 mil personas. Y por televisión, en un día, podés llegar a esa misma cantidad de gente.

Por su parte, Agustina Cherri, la mamá de Muna y Nilo, contó en una oportunidad que sentía al ver a su ex haciendo el programa. “Es maravilloso. A mí me genera mucho orgullo Gastón, ver cómo pudo girar la página, cómo pudo transformar el dolor y la enfermedad en un recurso de ayuda”, señaló la actriz. Y explicó: “Yo viví un montón de cosas con él y te puedo decir que me genera mucho orgullo. Por él, por mis hijos, por lo que representa, su evolución, la clase de persona que es y el servicio que da hasta por fuera de las cámaras. Porque hay muchos que se han acercado al programa que habla de eso. Pero el trabajo que él hace con el tema y que nadie sabe pero yo sí sé por la relación que tengo con él”. Agustina y Gastón estuvieron en pareja desde 2007 hasta 2014. Cuando ella lo conoció, el actor estaba atravesando el peor momento de su adicción a las drogas, enfermedad que logró superar en medio de la relación.

SEGUIR LEYENDO: