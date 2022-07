Chanchi Estévez contó el giro que dio su vida sentimental: “Quiero recomponer la relación”

El exfutbolista había tenido un reencuentro con Sabrina Carballo durante su paso por el reality de El Trece, pero su presente es diferente

La participación de Maximiliano Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos no pasó desapercibida. Fueron tres meses donde vivió de todo: se reencontró con su expareja Sabrina Carballo, se casó frente a las cámaras, y también se convirtió en el “capomafia” del grupo La Familia que reinó en el certamen hasta el día en que renunció después de que la actriz quedara eliminada en la temida H contra Lissa Vera. Con idas y vueltas, forjaron un vínculo sólido durante la convivencia, y al volver a sus vidas fuera de las cámaras, renacieron los conflictos por el rol que ocupó cada uno en el reality de El Trece.

Durante una charla con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), habló sobre su dramática salida del programa y explicó los motivos por los que todavía existen cruces con quienes ya quedaron fuera de competencia. “Hay muchos que no entendieron el juego, lo que tenían que evitar era ir a la H, a donde vas por los juegos o por el voto de tus compañeros, y no se dieron cuenta de que también es un show y si llegás a esa instancia tenés un pie afuera”. Cuando la conductora le preguntó si consideraba que Sabrina era una de las que no había comprendido las estrategias que desplegó, no dudó en darle la razón: “Ella no entiende que era un juego, es buenísimo: me caso y la traiciono; es muy ingenua y un poco despistada”.

“Había que ser funcional al reality también, sino no lo mira nadie”, justificó. Y cuando le consultaron sobre el momento que eligió para renunciar, confesó que coincidieron varios factores: arrastraba el cansancio de todos los juegos físicos y no se sentía con fortaleza para enfrentar una H, pero sobre todo extrañaba a su hijo de 5 años cada vez más, y quería volver a su casa. “Perdí diez millones, pero tampoco era lo que buscaba, fui para vivir la experiencia y para jugar”, reconoció.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez habían celebrado su casamiento en El Hotel de los Famosos

“¿Sabrina está enamorada de vos?”, quiso saber Barbieri. “No, yo la re quiero y ella me quiere mucho también, pero pasó mucho tiempo y fue una linda historia de amor, y nada más”, respondió Chanchi con contundencia. Sin embargo, la panelista Estefanía Berardi le recordó que se dieron “varios besos y picos” durante su estadía en el hotel, y el exfutbolista aseguró que fue simplemente por “confianza y afinidad”.

“Estuvimos juntos cuatro años, pero hace diez más o menos que no nos veíamos; y yo estoy recomponiendo la relación mi expareja, la madre de mi hijo”, reveló. El dato sorprendió a la conductora, y le preguntó hace cuánto se había separado, además de si había planes de volver a vivir juntos. “Al reality entré separado, hace dos años que no estamos juntos, pero nos llevamos muy bien, ahora un poquito mejor; pero no quiere decir que vayamos a convivir o volver a casarnos, es un proceso”.

“Con la mamá del nene estamos ahí....por volver, pero es difícil”, remarcó. Y destacó cuánto lo ayudó con la organización familiar mientras estuvo en el programa: “Me apoyó, la verdad que la pasó heavy también con el nene, con su trabajo, porque es muy laburadora, y yo la adoro, es una excelente persona, una excelente madre y la verdad que estoy muy agradecido de haber tenido un hijo con ella”.

“Los domingos iba a verme con mi hijo, se la re bancó la verdad, y sino fuera por ella quizá yo no aguantaba tanto”, sostuvo. En cuanto a las razones de la ruptura, asumió la responsabilidad y detalló que fue por el desgaste de la convivencia. “Yo no soy fácil tampoco, soy medio complicado para convivir y un poco solitario”, concluyó.

