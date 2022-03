Las divertidas fotos de Gastón y Muna Pauls en Nueva York

Muna en el Metro de Nueva York

Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri viajó en febrero a Nueva York a estudiar. Acompañada por su papá, la joven además de aprender, aprovechó para dar una vuelta por la Gran Manzana, se fotografió el el Time Square, en el Empiíre State y en el subte.

La adolescente participó del New York Program 2022 de GO Broadway, la prestigiosa academia creada por la argentina Valentina Berger y tomó clases de danza, canto y actuación con prestigiosos profesores de la reconocida plaza teatral estadounidense.

Durante su estadía en la Gran Manzana, la joven se encontró con Cris Morena, que también está de paseo allí junto a su nieta Azul Giordano, que hoy impacta con el parecido a su madre, Romina Yan. “Muna + Achu + New York… una fórmula perfecta”, destacó la productora en un posteo donde publicó varias fotos junto a las dos chicas.

“Hermosa experiencia en todo sentido, primero por la calidez de la gente de GO Broadway, Valentina Berger le pone un amor y dedicación artesanal y una energía que le hace sentir a los que van tanto niños como adultos, que están en casa y no es tan fácil por que hace frio, están en una ciudad extraña, en todo momento todos y todas se sienten como en casa. En el caso de Muna, con un cuidado, respeto y amor la han tratado que para mi fue hermoso, agradezco y recomiendo además, estoy agradecidísimo”, dijo Gastón sobre el viaje de su hija.

“Me llevo enseñanzas, amistades y miles de anécdotas para contar por el resto de mi vida. Es el fin de este viaje pero es recién el principio de nuestra formación para poder ser mejores personas, y artistas”, dijo agradecida al despedirse de la maravillosa ciudad.

“Agustina y Gastón son un ejemplo de cómo acompañar a una hija artista. Están en cada detalle, siempre presentes y respetando los tiempos de su hija. Es muy lindo ver padres que apoyan a pleno este camino que eligió Muni desde el amor, el cuidado y la formación”, dijo la directora del porgrama, Valentina Berger, elogiando al conductor de Seres Libres y a la protagonista de La Uno 5/18.

El año pasado Muna ya había cumplido otro sueño: había subido al escenario del Luna Park a cantar con Luciano Pereyra. “Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida. Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino.... La viste nacer, crecer, soñar, la aconsejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”, le escribió Cherri en las redes al cantante en ese momento.

Con más de 700 mil seguidores en sus redes sociales, ella suele subir en Instagram videos bailando y cantando y el año fue furor al compartir uno de ella con su mamá realizando una coreografía de Chiquititas. Agustina, que empezó a trabajar siendo muy chica, en Festilindo, habló de la incursión de su hija en los medios y comparó la actualidad con sus inicios, en Festilindo. “El problema es que cuando yo empecé no era como ahora, los medios no eran como en la actualidad ni había redes sociales. Hoy hay todo un mundo que me asusta más”, dijo. Y señaló que, al tener padres actores, la jovencita deberá lidiar con el mote de ser la “hija de”, más allá del talento que ella pueda demostrar. Aunque, obviamente, dejó en claro que tanto Gastón como ella la apoyan en su vocación.

