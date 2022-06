El fuerte cruce que tuvieron Marcela Feudale y Estefanía Berardi en vivo: “Es de mala fe lo que estás haciendo”

Marcela Feudale y Estefanía Berardi tuvieron un fuerte cruce en LAM

El miércoles Marcela Feudale estuvo invitada a LAM (América), y de manera inesperada tuvo un fuerte cruce con Estefanía Berardi. La locutora opinó sobre el éxito de El Hotel de los Famosos, y en medio de las polémicas que envuelven a Martín Salwe -participante del reality que se emite por la pantalla de El Trece- aclaró algunos rumores en torno a un supuesto enfrentamiento entre la histórica locutora de ShowMatch y el joven que ocupó su lugar frente al micrófono cuando se alejó del programa de Marcelo Tinelli.

Majo Martino también dijo presente en el ciclo que conduce Ángel de Brito, y durante varios bloques abordaron los escándalos que surgieron en los últimos días. Después de que Feudale diferenciara algunas características de Gran Hermano con el formato que conducen Pampita Ardohain y El Chino Leunis, Berardi la sorprendió con una consulta: “¿Cómo te llevás con Salwe? ¿Vos te llevabas medio mal, no?”.

“¿Yo?”, repreguntó con asombro la locutora, y la angelita dio un paso atrás con otra consulta: “¿Estoy equivocada?”. Sin dudar, Marcela desmintió de manera contundente aquella versión que los enemistaba. “Equivocadísima”, afirmó, y recordó que conoció a Martín cuando se desempeñaba como cronista en Este es el show y La previa del show. “Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron”, agregó.

Sin embargo, De Brito respaldó a la panelista y volvió a traer a colación el comentario que había llegado a sus oídos: “No te lo fumabas”. Feudale se mantuvo firme y detalló el motivo detrás de los dichos: “No lo traté mucho la verdad, pero para mí siempre lo que haga otro lo va a hacer mal, cuando es tu lugar”. En ese instante Berardi la interrumpió para preguntarle si sentía que “él le sacó el lugar”.

“Esta chica quiere crear quilombo al pedo...Dios mío”, le reclamó Feudale, cada vez más molesta. “Pero te estoy preguntando...”, se defendió la panelista, al tiempo que la invitada le advertía: “Las preguntas no se hacen de esa manera”. Sin perder la compostura, Estefanía quiso saber cómo tendría que hacer la consulta para no ofenderla. “Se hacen bien, no creés problema donde no lo hay”, insistió la locutora.

“No estoy creando un problema, por eso te estoy preguntado, porque corrió el rumor”, argumentó Berardi. El cruce no terminó ahí, y Marcela le recriminó: “¡Y vos le creés al rumor y no a mí!”. Una vez más, la angelita aseguró que su intención era preguntarle directamente ya que estaba en vivo en el estudio, pero Feudale extendió el pedido de que “bajara un cambio” por el tono de sus preguntas.

“Yo estoy re tranquila, me parece que vos estás un poco alterada”, contraatacó Berardi. “Te estoy diciendo que no hay ningún tipo de problema”, sentenció la invitada, intentando ponerle punto final al tema. “Perfecto, pero recién dijiste que siempre vas a hablar mal”, le recordó la panelista. “No, no dije eso; dije que cualquiera que ocupe tu lugar te va a parecer mal, pero por el dolorcito de que el otro esté ahí”, explicó Feudale. Su respuesta no conformó a la angelita, quien opinó que su respuesta había sido muy similar a la primera justificación que brindó.

“La mala fe es mala fe, y eso es lo que estás haciendo”, le recriminó la locutora con indignación. “Para mí no”, concluyó Berardi, luego del tenso ida y vuelta que generó un tenso momento. Finalmente el conductor zanjó el cruce de opiniones y le comunicó a Feudale que Tinelli le había enviado un mensaje para confirmar que convocará a su emblemática compañera para formar parte de Canta conmigo, su nueva apuesta televisiva.

