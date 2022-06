Un ex Gran Hermano recordó las complicaciones laborales que sufrió luego de ganar el certamen

El ganador del la primera edición de Gran Hermano explicó lo que pasó luego de irse de la casa más famosa del país en 2001

En marzo de 2001 desembarcó en la televisión argentina Gran Hermano por la pantalla de Telefe, y 12 participantes ingresaron a “la casa más famosa del país” con la intención de llevarse un abultado premio de dinero. Aquel año Marcelo Corazza se consagró como ganador, y aunque después incursionó como conductor en la pantalla chica, recientemente confesó en una entrevista radial que su intención era retomar su trabajo como profesor de educación física. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que tendría que reinventarse y comprendió que el impacto de la exposición mediática había superado todos los límites de su imaginación.

La primera edición del exitoso reality consistió en 112 días de encierro, desde el debut el 10 de marzo hasta la noche del 30 de junio de 2001. Bajo la conducción de la Soledad Silveyra y con la participación de Mariano Peluffo. Tras la renuncia de Gustavo Jodurcha, la producción llamó a Corazza, quien aceptó entusiasmado por la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia en caso de ganar, algo que finalmente logró al ser elegido como campeón a través del voto del público.

Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), Marcelo reafirmó los motivos por los que ingresó al pograma: “Entré para poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso; como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”. En este sentido, destacó que no fue consciente del fanatismo que se había generado y acrecentado en las etapas finales del programa, hasta que volvió a su hogar y dimensionó que no sería sencillo regresar a su trabajo.

“Cuando el programa y el efecto que genera se terminan, hay que tener la cabeza fría. Cuando yo salí, de los colegios en los que trabajaba me habían echado, porque no querían un profe tan expuesto”, reveló. Y reflexionó: “Esto ocurrió hace 21 años, hoy sería hasta divertido, capaz pensarían que tienen el profe de la tele”. Luego reconoció que el hecho de no querer seguir cultiando la fama que había adquirido, lo llevó a cuestionarse cómo seguiría ganándose la vida a largo plazo. “No me quejo, pero tuve que reinventarme y ver de qué laburaba, yo peregriné por algunos programas de televisión y estar delante de la cámara claramente no era lo mío y terminé produciendo”, confesó, en referencia a su trabajo actual como productor en el canal de las pelotas.

Marcelo Corazza, el profesor de educación física que conquistó a los espectadores en 2001 y se consagró como ganador de GH

En cuanto a los aprendizajes de aquella inolvidable vivencia, confesó: “En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa, porque al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar”. También rememoró que las primeras dos semanas había medios de comunicación acampando en la puerta de su casa, y le pedían autógrafos cuando le veían en la calle. “Fueron procesos... hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión”, comentó.

Además comparó la exposición que ofrecen las redes sociales con el formato propio de GH, y remarcó las diferencias. “En Instagram uno muestra la mejor foto, y cuando sube una foto fea, es una foto fea cuidada puesta a propósito.Mostrás que comés sushi, pero no que no llegaste a fin de mes; en este caso los participantes sin el celular ni redes, se los ve como son realmente, no a través de un filtro”, explicó. Y aseguró: “Tenés que ser muy fuerte de la cabeza para mostrar todo lo que sos en realidad y no solo lo que te conviene mostrar”.

Telefe anunció el regreso de Gran Hermano Redacción: Argentina

“Cuando entré a la casa, en la primera semana, miraba las cámaras, pero en la tercera semana ya me olvidé de que me estaban grabando. ¡Nosotros en la noche de la gala nos bañábamos y nos arreglábamos porque íbamos a salir en la tele!”, ilustró sobre la falta de dimensión sobre lo que significaba que las 24 horas estaban siendo filmados frente a todo un país. Por último, confesó que se sorprendió al enterarse que están preparando la edición de Gran Hermano 2022, que se encuentra en la etapa de casting, y tendrá como conductor a Santiago del Moro. Sin dudas una de las más esperadas, ya que la última había sido en 2016.

