Claudia Albertario viajó a la Argentina para despedir a su papá: “Me esperó y lo llenamos de amor”

En el año 2014 y tras haberse reconciliado con su actual marido, Jerónimo Valdivia, Claudia Albertario decidió irse a vivir a Miami. Para entonces, ya era mamá de Simona, nacida en 2009. En mayo de 2014, en tanto, decidió formalizar su relación casándose en los Estados Unidos. Y, en el 2017, llegó su segundo hijo, Dante Apolo. Sin embargo, a pesar de haber consolidado su propia familia, la actriz siempre siguió ligada a la Argentina. En especial, por sus afectos, a los que a pesar de la distancia trataba de ver lo más seguido posible: su mamá, Clara, su papá, Luis, y su hermana, Gaby.

Lo cierto es que, en los últimos días, las noticias que llegaron desde nuestro país no fueron buenas para la actriz. Y, sabiendo que su padre estaba atravesando una situación delicada de salud, no dudó en tomarse un avión para venir a darle un último abrazo. “Estoy en la Argentina. Me esperó y pude despedirme. Lo llenamos de amor”, dijo Claudia este domingo en diálogo con Teleshow. Y, sin ánimo como para ahondar en detalles, explicó: “Había tenido varios ACV silenciosos que lo dañaron mucho. Y los últimos días fue una bomba”.

Horas antes, Albertario había recurrido a sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje a su padre. “¡Adiós guapo! Se fue papi, se fue Luisito, como le dice mamá...Ya despegaste de este plano terrenal para elevarte bien lejos y en paz. Estoy segura que vas a encontrarte con tus actores y directores favoritos (ni hablar si te cruzas con William S. lo que le vas a recitar pffff ) y seguir hablando de cine por doquier”, comenzó escribiendo un un posteo en el que incluyó una serie de fotos familiares.

Y continuó: “Gracias por meterme hasta la venas el amor por la actuación… Gracias por elegir a mamá como nuestra madre, la mejor que podemos tener, que te cuidó como nadie lo hubiera hecho mejor… Y gracias haberme esperado para llenarte de amor y despedirte. Te amo y voy a pensar todos los días de mi vida. Te voy a extrañar mucho papi…¡Hasta siempre! Que Dios te tenga en la gloria”.

El año pasado, en pleno confinamiento, Claudia había hablado de lo mucho que extrañaba a su familia al no poder visitarla por el cierre de fronteras y agradecía el hecho de haber podido verla para las fiestas de 2019. “Puede ir a mi querido país, ver a mis padres que tanto extraño, mi hermana adorada, mi sobrinos amados, pasar Año Nuevo juntos, ver a mi amigos, abrazarlos, reír, compartir. Algo que sin saber un tiempo más tarde ya no se iba a poder hacer”, había expresado entonces la actriz, que luego debió atravesar el COVID-19.

Y también rememoró cómo había sido aquel encuentro: “Volvimos a casa de mis padres y mis hijos entraron corriendo a darles amor a la abu Clara y al abu Luis, y se abrazaron fuerte. Y ahora desde la distancia, siento que falta mucho, que estamos muy lejos de volver a repetir estas sensaciones de calidez, de amor, ese sentimiento leal, del encuentro con verdad entre las personas que se aman. Ese sentimiento tan hermoso e importante en nuestras vidas se apagó por un rato largo, pero va a volver y más fuerte que nunca. Y van a ser los encuentros más divinos”.

