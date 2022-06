Florencia Bertotti habló de la crianza compartida con Guido Kaczka y su familia ensamblada

Flor Bertotti contó cómo crían a su hijo con Guido Kaczka

Florencia Bertotti y Guido Kaczka están separados desde hace años, pero siguen vinculados por la crianza de su hijo, Romeo. A diferencia de otros famosos divorciados que se pelean por cuestiones relacionadas a los hijos, la actriz y el conductor han logrado tener muy buena relación.

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz y empresaria habló del vínculo que mantiene con el padre del chico: “Nos organizamos perfecto. Estamos súper organizados, a full con la paternidad y maternidad”. Luego, agregó: “Somos un buen equipo y siempre que uno tiene algo, el otro lo cubre”.

Guido Kaczka y Flor Bertotti hacen un buen equipo

“La prioridad siempre es Romeo y el objetivo principal es que él esté feliz. Naturalmente nos llevamos bien y estamos ahí con el rol de padres súper comprometidos”, manifestó Flor. Y señaló que también tiene buena relación con Soledad Rodríguez, la mujer y madre de los hijos de su actual pareja, Federico Amador: “Tenemos un ida y vuelta grande constante, también con la mujer de Guido. Hay muy buena onda, siempre ayudándonos”.

Por otra parte, Bertotti fue noticia recientemente por un momento emotivo que pasó al recordar su participación en Guapas, una de las tantas ficciones producida por Pol-Ka que pasó con mucho éxito en la pantalla de El Trece. Además, esta producción consiguió llevarse el Martín Fierro de Oro en 2015.

La actriz, que compartía protagónico con Mercedes Morán, Carla Peterson, Isabel Macedo y Araceli González, hizo una video reacción en su canal de YouTube y terminó conmovida al recordar el momento en el que Patricia, su personaje, se enteraba que su madre había muerto en un accidente de tren.

La actriz se emocionó al reaccionar a uno de los momentos más tristes que tuvo la ficción de eltrece

“Ay, me van a hacer llorar. Acá cómo llore. ¡Qué triste!”, comentó la artista, antes de ver sus imágenes que la hicieron derramar algunas lágrimas por la dramática escena. “Había ocurrido un accidente de tren y mi mamá no aparecía. Primero era la angustia, la duda y después de todo ese tiempo yo iba a un lugar donde estaba la lista de personas fallecidas en el accidente y encuentro el nombre de mi mamá ahí”, relató, sobre cómo había sido la desgarradora escena.

En el video, se ve al personaje recibiendo las palabras de sus amigas luego de la tragedia y Florencia no pudo contenerse. “Yo lloro cuando veo que lloro en la tele porque lloro en realidad”, comentó, entre lágrimas.

“Me estaba trayendo bizcochitos. Me dijo que me iba a ayudar a repartir currículos, que me iba a ayudar a conseguir trabajo. Lo mejor de mi mamá era ella. ¡Ella!”, dice Patricia, en una gran escena de la actriz por la que, según contó, recibió muchos halagos. “Me dijeron mucho ‘cómo me hiciste llorar’”, recordó. “Cuando grabamos esa escena el estudio estaba en silencio. Fue desgarrador”, concluyó.

Más allá de haberse ganado un lugar importante en el mundo del espectáculo, Flor decidió comenzar un nuevo camino alejada de los medios y de su profesión. En 2013 incursionó en el rubro indumentaria y creó Pancha, su propia marca de ropa para chicos. No fue fácil ser emprendedora en la Argentina, con los vaivenes en la economía. Pero con mucho esfuerzo logró salir adelante y hoy su emprendimiento de indumentaria es su principal actividad.

