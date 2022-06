El dolor de la familia Tinelli por la muerte de Charly, el perro de Mica

Mica Tinelli

Solo con mirar por arriba el perfil de Instagram de Mica Tinelli alcanza para darse cuenta de su amor por los perros. El mismo cariño que tiene su familia por las mascotas. Hoy en día, gracias a las redes sociales, el famoso permite que se lo conozca un poco más a través de los distintos posteos que cada uno decide hacer.

En el caso de la hija mayor de Marcelo Tinelli, ella siempre mostró que sus perros Charly y León la acompañaban a todos lados. Desde un fin de semana a su casa de la Boyita, en Punta de Este (Uruguay) hasta cuando se mudó a Tijuana, en México, junto a su novio, el futbolista Licha López. Siempre fue con ellos a todos lados, son parte de su familia. Por caso, sus propios familiares la describen como la mamá de sus mascotas.

Por estos días, Mica se encuentra de visita en Buenos Aires y utilizó su cuenta de Instagram para comunicar, con la mayor de las tristezas, la muerte de su perro Charly, a quien le dedicó emotivos posteos. “Ayer se me fue la mitad de mi corazón con Charly. Nunca sentí tanta tristeza, y tampoco sé cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo. No hay palabras. Por el momento, solo mucho dolor”, escribió la fundadora de la exclusiva marca de indumentaria Ginebra. Y agregó el emoji de un ángel, de un perro, un corazón violeta y las manos en forma de plegaria.

En tanto, la diseñadora de moda recibió mensajes de cariño y contención por parte de su familia. Su padre, Marcelo Tinelli, escribió: “Cuanto te vamos a extrañar, Negro hermoso y calentón. Tuviste a la mejor mamá del mundo. Te amo, Mica”. Y agregó un corazón partido al medio. Luego le dedicó un emotivo posteo en sus historias. “Volá alto, Negro hermoso. Bueno, divertido y calentón. Todavía te seguimos llorando. Siempre estarás con nosotros en nuestros corazones. Te amo tanto, Mica”, le dijo a la mascota de su hija, quien compartió dicho posteo y le respondió a su padre: “Te amo, pa. Gracias por contenerme y estar conmigo siempre”.

Cande Tinelli también utilizó su cuenta de Instagram –red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores-, compartió una foto del perro cuando era cachorro y escribió: “Lo más importante es saber que vivió la mejor vida. Con la mejor madre del mundo”. Su hermana, le contestó con caras de llanto, un corazón roto, manos en forma de plegaria, y escribió: “Te amo”.

La cantante y pareja de Coti también publicó otra foto y le habló directamente a Charly: “Gracias por haberle dado tanto amor y felicidad a mi hermana”. Emocionada hasta las lágrimas, Mica también compartió dicho posteo y agregó: “El amor más hermoso que tuve en mi vida, y me lo regalaste vos”.

Marcelo Tinelli también compartió el posteo que su yerno, el futbolista Licha López, había hecho en su cuenta de Instagram pero para sus “mejores amigos” –cuyo contenido puede verlo solo quien él desee-. “Vuela alto, mi negro. Te amo, mucho”, escribió el novio de Mica Tinelli junto con una foto de su perro con un moño puesto. A ese mensaje, el conductor le agregó: “Gracias, Licha, por darle siempre tanto amor a Charly. Sos un tipazo. Te adoro”. Y agregó un corazón rojo.

Los próximos días, Mica regresará a México a reencontrarse con Licha López y viajará acompañada por León, habiendo querido hacerlo también con Charly, a quien llevará siempre en su corazón y en su recuerdo.

