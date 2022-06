Valeria Mazza explicó cuánto afectó a su hija Taína el ataque a su hermano Tiziano: “Se puso a llorar’”

Tiziano Gravier fue golpeado por dos jóvenes a la salida de un boliche de la ciudad de Rosario, el pasado 5 de junio. Debido al impacto, el deportista de 20 años sufrió una fractura de mandíbula y fue derivado al Hospital Universitario Austral de la localidad de Pilar en el Gran Buenos Aires. Allí se le realizó una intervención quirúrgica. La semana pasada, volvió al centro médico para someterse a una segunda operación.

A la salida de su casa, Valeria Mazza dio un móvil en vivo para el programa Intrusos (América) sobre este episodio violento que afectó a su familia: “Estamos recuperándonos. La verdad es que fue un golpe durísimo para Tiziano y para Benicio, que vivieron ese momento de violencia, ese ataque tan difícil”.

En diálogo con la conductora Florencia de la V, la modelo hizo una reflexión respecto a lo ocurrido: “Ya pasaron más de dos semanas y él es un chico de 20 años que estudia, que hace deporte y todas sus actividades se vieron obviamente suspendidas”. Además, explicó que la recuperación de Tiziano “es físicamente molesta y dolorosa”.

Valeria Mazza con sus hijos y su marido

Luego, la esposa de Alejandro Gravier dio detalles de la reacción que tuvo una de las hermanas del joven agredido: “Anoche estábamos con Taína, en un momento se puso sensible, a llorar, y dijo: ‘yo pensé que lo de Tiziano no me había afectado, pero me re afectó’...”.

Además, se refirió a la gran cantidad de actos violentos que ocurren todos los días aparecen como noticias en los medios: “Nos vamos anestesiando y vamos naturalizando cosas que no están bien”. A continuación, realizó un llamado solidario para que cada persona piense de qué manera puede aportar algo positivo a la sociedad. También criticó al sistema judicial de la actualidad: “No puede ser que tengamos una justicia tan ausente en nuestro país”.

“Cuando estás viviendo lo que estamos viviendo nosotros, además de atravesar todo esto tengo que agradecer que mi hijo esté vivo”, afirmó Mazza y señaló que no sabe cómo sigue la causa que investiga a quienes lastimaron a Tiziano. “Alejandro está ocupándose de la causa”, dijo la modelo que también habló del pedido de disculpas del padre de uno de los agresores. Aseguró que le gustaría que los jóvenes estén arrepentidos de corazón y que este tipo de episodios no vuelva a suceder.

Cabe recordar que la justicia rosarina sigue investigado la agresión que fue realizada por Jesuán Ezequiel M., de 26 años, y Franco Ezequiel Z., de 27 años. Los jóvenes quedaron detenidos y fueron imputados. Recibieron prisión preventiva efectiva por el término de 90 días por resolución del juez penal de primera instancia Hernán Postma.

Por último, Valeria desmintió que tenga previsto abandonar la Argentina como se rumoreó en un momento. Y explicó que con su marido tomaron la decisión de vivir en este país hace varios años: “Yo no quiero que la respuesta a esto sea Ezeiza. Yo quiero creer que esto tiene que ser diferente y va a ser diferente. Tenemos que gritar todo bien fuerte para decir que dejen de mirar otro canal. La preocupación número uno de todos los argentinos es la inseguridad y están hablando de cualquier otra cosa”.

