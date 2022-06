El comentario que Rodrigo de Paul le dejó a Tini Stoessel en sus redes y la romántica respuesta de la cantante

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Después que Rodrigo de Paul haya compartido su primera foto a los besos con su novia Tini Stoessel, la cantante apareció en Instagram con un nuevo posteo en el feed de su red social, usando la misma musculosa negra y amarilla que el centrocampista había usado meses atrás.

“Que no se te pegue la remeritaaa”, le escribió Rodrigo, seguido de un emoji con los ojos hacia arriba y otro de enamorado. Una vez publicado, varios seguidores apuntaron a decirles lo bien que lucían juntos, otros les deseaban mucho amor y que les agradaba verlos juntos.

Ella respondió con mucha efusividad: “Bb hermoso”. El ida y vuelta entre ambos generó que los followers de Tini se sumen a la charla y expresen que ambos forman “la mejor pareja de Argentina”.

Horas antes, Rodrigo de Paul publicó su primera foto romántica con Tini Stoessel, sin esconderse, sin mostrarse a medias ni sugerir que están juntos. Lo hizo tras uno de los tres shows que la megaestrella brindó en Mendoza, para los cuales agotó las entradas con mucha antelación. “La rompiste”, le escribió sobre la imagen en la que ella le toma la cara y lo besa a él, que cierra los ojos.

La publicación de Tini Stoessel y la respuesta de Rodrigo De Paul

En esa misma provincia también le dedicó el tema “Acércate” en una escena que hizo delirar a todos los fanáticos. Si bien De Paul estuvo camuflado en un lugar vip, los seguidores advirtieron rápidamente el guiño que Tini le hizo. “No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, fue el fragmento que la cantante le dedicó a su pareja.

El gesto romántico llegó desde el lado del jugador horas más tarde a través de su cuenta de Instagram con más de 4 millones de seguidores. De Paul ya había sorprendido también cuando le envió saludos por una transmisión deportiva en vivo luego del trascendente encuentro contra Italia por la finalissima. También había apoyado a su pareja desde la concentración de Argentina mostrando su ansiedad por ver uno de los recitales que brindó vía streaming.

“Estamos muy bien. Por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos y cuando estamos juntos lo disfrutamos. Ya se lo dije a ella. La está rompiendo, hace feliz a mucha gente. Está bueno que en el trabajo que tenemos hacemos olvidar los problemas a la gente”, había declarado el jugador en la entrevista que brindó para No es tan tarde que se emite por Telefé.

Transmitir felicidad es uno de los motores de la pareja y el futbolista lo dejó en claro en esa entrevista con Germán Paoloski. “Ya se lo dije a ella, pero la felicito porque la está rompiendo y hace feliz a mucha gente. Está bueno que, por el trabajo que tenemos, podemos sacarle una sonrisa y hacerle olvidar un poquito los problemas a la gente”, señaló.

