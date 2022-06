Lizy Tagliani posteó una foto suya en la escuela primaria, con un emotivo mensaje: “Tranquilo Luisito, que vas a brillar”

Lizy Tagliani

Lizy Tagliani compartió una foto de su infancia en sus redes sociales, junto con una profunda reflexión en la que analiza la importancia de no tener miedo y le habla a “Luisito”, tal era su nombre anterior. “Tranquilo que en los próximos días vas a brillar”, le dice.

Se trata de la fotografía escolar, del curso 4°A de 1980 de la escuela número 56. “Al lado del letrero de la escuela al lado de no recuerdo quien, estoy con los hombros encogidos quizá por miedo quizá por vergüenza no recuerdo pero ya en ese entonces sentía algo en mi que me decía ‘no tengas miedo que vas a poder vas a salir y algún día vas a encontrar esta foto que hoy no tenes porque no hay plata para retirarla’”.

“‘Vas a decir no importa si hay plata o no, lo importante es no sentir miedo por decir y vivir como uno quiere’”, dijo y se dirigió a ella en su infancia: “Tranquilo Luisito que allá en los próximos días vas a brillar y vas a estar orgulloso de ser quien gestó y aguantá los trapos de una Lizy que se viene. Te amo. Siempre estás en mi sos yo y yo sos svos. Te amo Luisito”. Además agradeció a una mujer de nombre Norma, seguramente quien le acercó la foto.

De inmediato su posteo consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios: “Seguramente muchos nos sentimos relatados por tus palabras. La foto en la que participo pero no puedo pagar, el grupo con el que me fotografían pero del cual no formo parte. Gracias Lizy por ser tan próxima”, “Hermosa Lizy. El pueblo argentino te ama por ser tan genuina, no renegar de tu pasado. Es lo que vale cielo, bendiciones. Dios te guarde”, “Y vas a seguir brillando por siempre, porque tenés una luz dentro tuyo que te hace especial. Y ese orgullo que sentís hoy, es todo tuyo, te lo ganaste”, “Hermoso que ames y abraces a ese niño que creció y logró ser quien quería ser de grande…sos una mujer muy valiente y de un humor precioso”, “Te amamos Lizy, cuanta humildad y que bello que recuerdes de donde venís y que estés orgullosa de ese pasado. Somos recuerdos, somos pasado, somos amor de nuestros padres, somos el crecer experimentando y formándonos como personas y el ‚tal vez en muchos casos, el aguantar las cargadas (hoy bullyng) por ‘ser diferentes’, todo eso y más somos y es, de corazón ,muy lindo que Luisito siga viviendo en vos con todo eso que él fue y que te llevó a ser quien sos hoy. Tengo el orgullo de conocerte en persona y de tener varias fotos con vos a la salida de las obras donde te fui a ver y te sigo siempre a donde estés en tv o radio”.

Siempre con el humor que la caracteriza, la semana pasada Lizy expuso a un seguidor que la agredió a través de las redes sociales. “Lizi tengo una poesía para vos: Lizi cuando te conosi , se me paraba , el corazón , no usabas tanga , no usabas bombachon, pero si tenias un flor de salchichon SEEEEEEEEEEE” (sic)”, escribió el usuario y sin dudarlo, lejos de mostrar su enojo, ella lo dejó en evidencia a través de nuevos versos: “Está muy linda la poesía y reconozco que me sorprendí, me dije como puede ser que este poeta escriba con S conocí. No usaba tanga tanga ni bombachón y eso no te pareció precioso, pero te quedaste enamorado del salchichón eso si que es de vicioso”.

