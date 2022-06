Carmen Barbieri contó cómo sigue su salud luego de haber sido hipnotizada en vivo

La palabra de Carmen Barbieri tras la preocupación por su salud (Video: Momento D, El Trece)

En los últimos dos días de esta semana, Carmen Barbieri no pudo estar al frente de Mañanísima (Ciudad Magazine) por problemas de salud. El estado de la conductora generó preocupación ya que se descompuso luego de haber sido hipnotizada por John Milton en la emisión de este martes en su programa.

“Estamos muy preocupados por Carmen. Ayer ella no vino al programa. Nos mandó un audio y nos cuenta que no la está pasando muy bien. Pero cuando estás muy descompuesto del estómago te deja de cama, te deja sin energía”, contó Pampito Perelló Aciar quien junto a Estefanía Berardi estuvieron a cargo del ciclo durante la ausencia de Barbieri.

En la tarde del viernes, el propio Pampito reprodujo en Momento D (El Trece) un audio que le envió Carmen para actualizar sobre su salud. “Hoy estoy mejor, a la mañana no me sentía bien... Me dolía tanto el cuerpo, llamé al médico y me mandó un analgésico que me tomé. Vengo de toser terrible por los broncoespasmos. Se me pegaron los vómitos por el esfuerzo. Las costillas... no podía ni respirar del dolor de las costillas”, se escuchó la voz de Barbieri en 1.5x de velocidad.

Carmen Barbieri siendo hipnotizada por el mentalista John Milton

“Me tomé un analgésico fuertísimo hace una hora y estoy renovada. No estoy genial, pero estoy mucho mejor, ahora”, contó Carmen quien además habló lo intensa que fue su rutina este viernes, pese a su débil estado de salud. “Aproveché a acostarme porque desde las 6 que estoy despierta, a las 7 me levanté. No paré de hacer cosas: la valija, de arreglar las cosas que tengo que hacer para la semana que entra, cambios de ropa...”, contó.

La mamá de Fede Bal contó que esta noche recibirá la visita de Penca, su asistente, con quien pasará la noche. Y que este sábado retomará su actividad laboral. “Nos vamos a las 6 de la mañana a La Rioja, que no puedo faltar, porque ya me pagaron... sino te juro que les faltaba también. Pero ya me pagaron y ya usé la plata y todo... ¡Dios me libre! Pero ahora estoy mejor, porque tomé un analgésico que me quita el dolor de espalda de tanto toser...”, reiteró Carmen en el cierre del audio.

“Estoy en la cama muy mareada, pero por lo menos mejor que ayer, pero muy mareada. Por supuesto no fui a trabajar hoy, tampoco voy a la tarde”, había dicho Carmen el pasado jueves, luego de haberse ausentado por primera vez de su programa tras la sesión de hipnosis que afectó su salud.

“Espero tener fuerzas para mañana, que no puedo soportar faltar. No entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo. Me están pasando cosas que no puedo ir a trabajar. No me pasa nunca esto, voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo”, agregó la presentadora, quien finalmente tampoco estuvo presente este viernes en Mañanísima. Al respecto, la panelista señaló: “Para mí es la cervical, te da mareos y vómitos. A mí me pasó en mi época de bailarina”.

Carmen Barbieri fue hipnotizada al aire de su programa Mañanísima

Todo comenzó con una sesión de hipnosis con John Milton. El mentalista, que nació en Chile pero vivió mucho tiempo entre México y Estados Unidos le pidió a Carmen y a Estefi que hicieran un ejercicio de respiración: “Vamos a respirar con los ojos abiertos y jalar el aire con tanta fuerza que inflaré mi caja toráxica”.

Luego, Milton se acercó a Carmen para tomarla del cuello. “Soltar, aflojando la cabecita, el cuellito”, le iba aconsejando el hipnotizador, hasta que en un momento la capocómica se desplomó sobre el sillón que estaba detrás suyo. “Wow, estoy mareada. Me siento totalmente liviana. Estoy como si me hubiese tomado un frasco de clonazepam. Estoy bien, pero rara”, describió Barbieri al reabrir sus ojos.

