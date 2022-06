El baile sensual de Lali Espósito para quedarse con un participante de La Voz Argentina

Lucas Bongiovanni canta Plush mientras Lali baila sensual en La Voz Argentina (Video: Telefe)

En esta nueva temporada de La Voz Argentina, los coaches están dispuesto a todo con tal de llevarse a sus respectivos equipos a los mejores participantes. De hecho, el mismo día del debut, se pudo ver a Lali Espósito utilizando una nueva herramienta, el bloqueo, en contra de Mau y Ricky. Algo que, en la segunda jornada, también utilizó Ricardo Montaner para invalidar a sus hijos. Pero, para la tercera gala del certamen de talento de Telefe, la intérprete de Disciplina apeló a otro artilugio para quedarse con un cantante que se disputaba con Soledad Pastorutti.

El concursante en cuestión se llama Lucas Bongiovanni, tiene 29 años, es oriundo de San Juan y amante del heavy metal. Y no llegó a entonar ni la primera frase de Plush, de la banda Stone Temple Pilots, cuando Lali y la Sole se dieron vuelta en simultáneo para pedir su voz. Lo cierto es que, mientras la cantante de Arequito lo miraba embelesada desde su asiento de jurado, la ex Teen Angels decidió darlo todo con un baile sensual que dejó atónitos a sus compañeros.

“¡Qué bien la pasé!”, dijo Espósito apenas terminó la performance. Y empezó con su cuestionario para intentar saber algo más sobre el participante. “Como se me nota cuando algo me gusta”, exclamó luego de que la Sole le dijera que había arrancado “con todo”. “A mí también me gusta, lo que pasa es que yo guardo un poco el misterio”, retrucó Pastorutti. Y ambas terminaron de sucumbir ante Bongiovanni cuando les regaló unas estrofas de Té para 3, de Soda Stereo.

La anécdota de Lali Esposito con el líder de A.N.I.M.A.L que inclinó la decisión del participante de La Voz Argentina (Video: Telefe)

Tras ese emocionante momento, siguieron los elogios para el participante y las chicanas entre las coaches. “Yo estoy diciendo que tengo experiencia con voces como la tuya y me ha ido muy bien en este programa. Banco mucho este estilo”, sentenció la Sole para tratar de convencer a Lucas. Entonces, Montaner le dijo con ironía que era “muy parecido” al suyo. Y la folclorista recordó que el recordado Pappo, cada vez que la veía, le decía: “Piba, ¿sabés cuánto rock tenés vos en esa voz?”.

Luego agregó señalando a su compañera: “Ella hizo todo lo que hizo porque está soletera, yo estoy casada. ¿Entendés? ¡Estoy atada!”. Y esto dio pie para que Lali le preguntara al participante por su situación, lo que dio lugar a una respuesta ambigua. “Es complicado....”, dijo el joven tratando de esquivar el tema y generando un momento divertido. “No existe más eso, vamos a pasar la pregunta que parece que ahí hay un temita”, cerró entonces Espósito.

Lo cierto es que, llegado el momento de la definición, Bongiovanni se permitió contar una anécdota. “Yo siempre que voy a casa de mi madre me pongo a ver videos de música, de historias de bandas...Y un día, casualmente, en los recomendados de inicio de YouTube encuentro un video del origen de lo que sería el género Nu Metal en la Argentina. Y aparece el señor Andrés Giménez, cantante de A.N.I.M.A.L, contando que una señora que vino al estudio le pidió un saludo para su hija. Y resulta que esa chica era Lali”, relató. Y agregó que, aunque era muy difícil para él elegir entre la Sole y ella, se iba a quedar en el equipo de Espósito.

