La mamá de Locho Loccisano compartió fotos retro y sorprendió la reacción del público

Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

Luego de haber superado tres “H” y haber ido al laberinto más de cinco veces, Locho Loccisano se perfila como uno de los participantes más fuertes en El Hotel de los Famosos y ante las cargadas o actitudes negativas de sus compañeros dentro del juego, la gente cada vez se inclina más por él. En las últimas horas su mamá compartió fotos de él cuando era niño y los comentarios fueron impresionantes.

“Siempre adorable”, escribió Mónica Meroni en sus historias de Instagram junto con una foto de su hijo cuando tenía unos dos años aproximadamente, vestido de marinero. En un posteo subió una foto de Lucas ya bastante más grande, a sus ocho o diez años, disfrazado de granadero.

Locho de niño

Locho de nene, vestido de granadero

Aquellos posteos fueron pasada la medianoche, luego de que en la competencia el lograra vencer dejando afuera a Militta Bora que había reingresado al juego hace dos semanas. “Estos pibes no hicieron ni un laberinto, yo hice tres ‘H’ y cinco laberintos ya. Tengo el bocho quemado. Estoy cansado, me quiero ir a mi casa”, había dicho horas antes un tanto fatigado quien fuera participante de Combate.

En diálogo con Juan, uno de los cocineros del ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis, analizó el juego: “Para pertenecer (a la familia liderada por el Chancho Estévez) tenés que llevarte mal conmigo. Walter (Queijeiro) se llevó bien conmigo, fue a la ‘H’. Majo (Martino) se llevó bien conmigo, se fue a la ‘H’. Todos los peoncitos que me bardean lo hacen para pertenecer, no porque me odian. Es por falta de personalidad que me bardean”. Y el chef le dio la razón con un ejemplo: “Como pasa en un colegio”. “Bienvenidos a La colonia de los Famosos, donde personas de 45 años se compartan como nenes de 15″, bromeó el jugador.

Lo más sorprendente de los posteos de su mamá no fueron las fotos inéditas, sino la repercusión y los comentarios de la gente que lo tomó como referente y líder y lo apoya cada vez más a medida que sus compañeros le hacen el vacío.

Una de las primeras en dejar su mensaje en el posteo fue Majo Martino, muy cercana a Lucas durante su estadía en El Hotel, quien puso emojis con corazones. Luego el público sumó: “Gracias por haber criado un hijo lleno de amor, él es reflejo de eso y lo demuestra. Fuerza, lo que realmente vale es que ya él es ganador, ganador de la vida, ganador para el afuera, ganador de la vida real”, “Cuando lo veas abrazalo fuerte y hacele una mila a la napolitana y que nos lea, que le explote el corazón de amor”, “Tu hijo Locho es el niño y adulto que los padres necesitamos que sean nuestros hijos, es tan puro tan realmente amoroso, fuerzas”, “Tan lindo, con tantos valores, es un gran ejemplo a seguir”, y “Hermoso ese niño y hermoso en el hombrecito que se convirtió, lleno de valores, Locho la vida siempre recompensa a los que hacen bien las cosas y se que tu futuro va a ser excelente, porque tenés la fuerza de un guerrero y hoy lo demostraste”.

La “H” del lunes no fue fácil para él que en un momento sintió que se quedaba sin aire. “No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico”, dijo después en backstage. “Siento estrés y creo que lo que me pasó fue por la angustia que estoy teniendo últimamente”, dijo al finalizar el juego. A partir de lo ocurrido, el resto de los competidores parecieron reflexionar por el bullying dispensado a Locho y prometieron “aflojar”.

