Mery Del Cerro habló del romance de la China Suárez y Rusherking: “Me encanta que estén enamorados”

Mery Del Cerro habló sobre la relación de la China Suárez con Rusherking (Audio: "Agarrate Catalina", La Once Diez)

Mucho se habló de la amistad entre Mery Del Cerro y Eugenia La China Suárez luego de que el año pasado saliera a la luz el affaire de la ex Teen Angels con Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara. Es que la exparticipante de Masterchef Celebrity formaba parte de lo que hasta ese momento era un sólido grupo de amigas conformado por Paula Chaves, Zaira Nara, la actual intérprete de El juego del amor y ella. Pero, según trascendió, tras el escándalo conocido como Wandagate todas ellas se habrían alineado con la empresaria.

En este sentido, y a pesar de la gran amistad que la une con el resto, Mery había sido la única que habría seguido en contacto con la China. “Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar. Cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”, había dicho en noviembre.

En tanto, ahora Del Cerro se volvió a referir al tema en una entrevista que le concedió a Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez). “La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. Por ahí no comparto tantas cosas de la diaria, pero porque ella tiene diferentes tiempos, porque no vivimos tan cerca, pero yo no tengo ningún problema ni estoy enojada ni peleada con nadie”, comenzó expresando.

Mery del Cerro y la China Suárez habían coincidido en marzo en la fiesta de Lali Espósito

Y continuó: “No elijo hablar de estos temas porque no me gusta meterme en temas que no me corresponden, que no tengo nada que ver, y los problemas que pueden tener otras personas, son de ellos. Soy una persona que no me gusta tener conflictos con la gente, no me hace bien, realmente me angustia y me pone mal. Entonces yo divido las cosas, no hablo con nadie de otra persona y no me gusta que me hablen mal de otra persona, me manejo así”.

En ese contexto, la periodista le preguntó por el incipiente romance entre Suárez y Rusherking, que fue muy cuestionado en las redes. “Es parte de la gente que siempre va a criticar. Para mí cada uno tiene que hacer lo que le parece que es y ser feliz con su vida. La gente critica porque es fácil hacerlo, pero después me encanta verlos felices, que estén bien y enamorados. Es un tema de ellos y nadie tendría que opinar. Somos personas expuestas, perfecto, opiná, pero con un límite”, señaló.

De hecho, en marzo Mery había coincidido con La China en un evento sorpresa que organizaron para celebrar la llegada de Lali Espósito, que por ese entonces acababa de regresar de España. Y allí no solo se vieron después de mucho tiempo, sino que incluso se dejaron fotografiar juntas.

Por otra parte, Mery también se refirió a los rumores de crisis que tiempo atrás envolvieron a su matrimonio con Meme Bouquet. “Nosotros estamos bárbaro y siempre estuvimos bárbaro. Creo que tiene que ver un poco con que él labura de noche y viaja mucho, entonces muchas veces entra esa duda porque hay fines de semana largo que yo estoy sola, pero porque él está trabajando. Pero lo más importante es que nosotros sabemos que está todo bien, y siempre lo estuvo, pero tampoco tengo que estar aclarando todo el tiempo. Estamos súper bien, tenemos una familia divina y yo lo cuido mucho”, aclaró.

