Facundo Arana reapareció tras su acuerdo con Romina Gaetani: “Tengo claro mi propósito en la vida”

Facundo Arana (Instagram)

Durante los largos días en los que su nombre estuvo en el foco de la tormenta, Facundo Arana optó por el silencio. El actor se había sentido muy afectado por los dichos de Romina Gaetani, su ex compañera de Noche y Día, quien había asegurado en una entrevista brindada en LAM que él había tenido ciertas “actitudes violentas” para con ella. Y esto generó que otras actrices como Natalia Oreiro, Mercedes Funes y Mariana Genesio Peña salieran a apoyarlo

Lo cierto es que, lejos de querer confrontar, el galán optó por recurrir al doctor Fernando Burlando. Y este llegó a un acuerdo con el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, para que ambos se reunieran en el un hotel de la zona de Puerto Madero para “limar asperezas”. El resultado fue una charla amena, tras la cual Facundo y Romina decidieron dar por terminado el tema.

Sin embargo, fue recién este domingo que Arana regresó a sus redes sociales posteando un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Junto a una selfie en la que se lo ve sonriente bajo el sol y mientras suena el tema Beautilful Day, de U2, el actor escribió: “Muchísimas Gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas… Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos...es vivir en Paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo. Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo…Gracias por todo. A Todos”.

El posteo en Instagram de Facundo Arana

El acuerdo que firmaron Arana y Gaetani tras su encuentro, que tuvo lugar tras una semana de especulaciones, fue difundido mediante un comunicado en los medios que decía textualmente lo siguiente: “Por medio de la presente se los entera y hace saber que el día viernes 27 de mayo del corriente en horas de la noche se llevó a cabo una privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra. Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco, en virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento”.

Y luego indicaba: “Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco”.

Cabe recordar que el actor había llegado al lugar del encuentro acompañado por su esposa, María Susini. “Convivo con Facu desde hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Respiro con él y, si así lo fuese, yo no estaría con una persona así. Él está lejos de las descripciones esas”, había dicho la modelo y conductora en el mismo programa en el que Gaetani había vertido sus declaraciones. Sin embargo, ella no participó de la reunión, ya que la idea era que los actores pudieran conversar en privado para aclarar la situación.

