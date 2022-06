Los días de Gerard Piqué, en crisis con Shakira: se quedó sin las llaves de su casa, vive solo y sale de noche

Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué estarían atravesando una crisis en su relación que lleva 12 años. En este tiempo, fueron padres de Milan y Sasha (Foto: Europa Press)

Bellos, millonarios, enamorados y exitosos en lo suyo, Shakira y Gerard Piqué durante años fueron modelo y reconozcamos, un poquito de envidia de muchos. Su mundo era tan ideal que hasta eran capaces de dejar 20 mil dólares de propina a un chef de Ibiza. Se los veía caminando de la mano por Barcelona y acompañándose mutuamente en sus carreras. Cuando en 2019 ella se tuvo que mudar dos meses en Nueva York y Miami para una serie de conciertos, él se quedó al cuidado de Milan y Sasha, sus hijos. Ella, luego de un recital en Miami con Juan Luis Guerra, no dudó en subirse a un avión y en una carrera -o vuelo contrarreloj- llegar al Camp Nou para apoyar a su pareja en el encuentro del Barça contra el Sevilla.

La pareja se veía feliz y enamorada. Se conocieron durante el rodaje del video de Waka-Waka, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Los diez años de diferencia que la cantante le lleva al jugador no fueron problema y mucho menos barrera. Tampoco que ambos andaban “flojos de papeles”. Ella estaba en los finales de su relación con Antonio de la Rúa, el hijo del ex presidente argentino, Fernando de la Rúa y él salía con Nuria Tomás. “Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de ‘Waka Waka’ y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo -Shakira interpretó su éxito en el partido final- e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, contaría ella del “flechazo inicial”.

El Waka Waka de Shakira que enamoró a Piqué

Desde entonces, vivieron 12 años juntos aunque varias veces hubo rumores de separación. En 2015 se dijo que estaban distanciados. En 2018 volvieron a surgir especulaciones y también se habló de que estarían por separarse a inicios de 2019. El último rumor de ruptura fue en 2020. Sin embargo, meses más tarde se confirmó que seguían juntos y se especuló que podían contraer matrimonio.

Esta vez volvió a trascender que la pareja estaría separada. Ellos no desmienten ni afirman nada pero ya sabemos que -como dirían las abuelas- “cuando el río suena es porque agua trae”. Aunque ellos callan, los diarios españoles aseguran que distintas fuentes confirmaron que Shakira “puso de patitas en la calle” a Piqué y que él debió mudarse a un piso que posee en la calle Muntaner. A él se lo vio entrando y saliendo de la casa familiar pero el gran detalle fue que no usó sus llaves sino que le tuvieron que abrir.

A Shakira tampoco se la ve “llorando por los rincones”. Está metida de lleno en su carrera musical tras el lanzamiento oficial de Te Felicito. Para algunos el tema está dedicado al padre de sus hijos sobre todo cuando dice “Por completarte me rompí en pedazos/ Me lo advirtieron, pero no hice caso” o cuando canta “Te felicito, qué bien actúas /De eso no me cabe duda”. En este contexto, la canción pudo ser el motivo de separación o una brillante estrategia de marketing. Miles de seguidores y unos cuantos periodistas descargaron la canción para buscar en ella “pistas” de un divorcio.

Además de promocionar el tema, la colombiana está en los preparativos de Dancing With Myself, un programa muy esperado por todos, ya que se trata de su regreso junto a Nick Jonas a la televisión estadounidense con el famoso reality de baile. En el programa participa como jurado y trascendió un video donde se la ve bailando alegre con el público que corea su nombre.

En sus redes sociales, la artista expresó su alegría por participar del concurso del que también es una de las productoras, compartiendo imágenes junto a sus nuevos compañeros y mostrando pequeños tips para realizar las coreografías.

Mientras la prensa española insiste en la ruptura con Gerard Piqué, y todos opinan de ella, la estrella colombiana solo habla con su trabajo

Piqué por su parte compartió su tiempo con Ibai Llanos, un streamer del que se hizo muy amigo. Pero según El Periódico -un medio español-, estaría “desatado” y “desbocado de fiesta”. Volvió a disfrutar de la noche de Barcelona y se lo pudo ver en algunas discotecas de moda acompañado de otras mujeres aunque todavía no trascendieron fotos que lo confirmen.

Los que defienden al jugador aseguran que ir a las discos de moda es parte de su cotidianeidad y recuerdan la anécdota que él mismo narró mientras jugaba en la Selección española. El equipo tuvo un día libre y decidió salir de fiesta por Madrid. “Fuimos a un local y estábamos en una zona VIP. Le pregunté al mozo cómo podía poner el himno del Barcelona allí y me dijo que comprara la botella de champán más cara”, recordó Piqué.

Desde el podcast Mamarazzis vincularon a Piqué con una joven rubia de 20 años, que trabaja como modelo en eventos privados, sin dar nombres ni fotos. (REUTERS/Albert Gea)

“Me la trajo y puso la música de El Padrino y, cuando se la quise devolver, puso el himno de Barça. Empezaron unos silbidos... no se ha escuchado eso ni en el Bernabéu. Nunca en mi vida, la gente con los dedos en alto. Tuvimos que salir escoltados del local. Es más, en las dos siguientes canciones pusieron el Hala Madrid obligados por la presión social”, explicó entre risas el catalán.

Mientras las redes activaban y desactivaban rumores en tiempo récord, Shakira y Piqué siguen con sus agendas. Si permanecerán juntos o separados solo el tiempo lo dirá porque ellos, al menos por ahora, no dicen nada.

