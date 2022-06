Roly Serrano fue operado por un problema en su cadera: cómo sigue su salud

Roly Serrano dio detalles de su operación de cadera

En la noche del miércoles, Roly Serrano fue operado con éxito por un problema en su cadera. El actor de 67 años fue intervenido en el Instituto Médico de Alta Complejidad, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde le colocaron una prótesis en la cadera derecha. El actor estuvo acompañado por su hermana Toto y su representante y amigo Jorge Gómez y la operación salió según lo planeado. De acuerdo a lo que pudo averiguar Teleshow, Serrano podría recibir el alta durante el fin de semana.

En la víspera, el ganador del Martín Fierro por su papel en El marginal había hablado con Pía Shaw en Los primeros de la tarde para dar detalles de la intervención. “Me van a reemplazar una cadera, la cadera derecha. Me ponen un repuesto que me compraron en Warnes”, contó el salteño, sin perder el sentido del humor a pesar de la situación. Una vez realizada la operación, que finalizó cerca de las 20 del miércoles, el actor aguardará el alta para iniciar la rehabilitación en su domicilio.

“Por lo menos necesitaré 15 a 20 días de recuperación para empezar con los ejercicios. Primero, el sanado de herida y después lentamente empezar a caminar y hacer ejercicio diario que tiene que ver con volver a hacer funcionar todo eso”, agregó Serrano, que proyecta retomar en julio la gira teatral de Rotos de amor, la obra que protagoniza con Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Pablo Alarcón, que ya lo reemplazó en el último tiempo y ahora ocupará el rol de Antonio Grimau que hará teatro con Susana Giménez en Uruguay.

Laport, Laplace, Serrano y Grimau durante una de las giras de Rotos de amor

Precisamente durante la temporada sobre las tablas comenzaron los problemas que derivaron en la intervención: “Terminé la gira en silla de ruedas. Y dije ‘basta, entro a boxes’, estoy haciendo un trabajo general también con mi sobrepeso, y después vendrán otras cosas que tendré que arreglar”, admitió el actor, que había causado preocupación en la entrega de los premios Martín Fierro, donde estuvo nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en La 1-5/18.

“Volví con dolores de la temporada en Mar del Plata. Me habían dicho que tenía una pubialgia, que es normal en los deportistas, pero no me pasaba mas el dolor y no podía caminar”, le contó Roly a Pía. Entonces decidió consultar un deportólogo, que le hizo una radiografía y logró dar con el diagnóstico: “Tenía atrofiada la cadera. Clínicamente se llama un infarto de cadera, causado por poca irrigación de sangre en los huesos y eso hizo que se deteriorara”, relató. A partir de ese diagnostico me dijeron que era indiscutido hacer la operación porque si no, no iba a poder caminar. Y el caminar mal puede resentir la otra cadera, las rodillas, puede joder la columna, y después la billetera”, enumeró, otra vez apelando al sentido del humor.

En referencia a los costos, pero ya hablando bien en serio, Roly agradeció al productor Javier Faroni y a su hermana Coqui que se encargaron de solventar parte de la operación. “Me pagan la diferencia del costo de la prótesis. Porque Actores no puede hacerse cargo de la prótesis importada que me aconsejó el médico. Faroni y su hermana me dijeron que ellos se hacían cargo y me parece una actitud extraordinaria”; señaló Serrano. Y además, destacó la predisposición de la Obra Social de Actores: “No estamos pasando un buen momento en general pero hay una gran predisposición para solucionar los problemas”, aseguró, y se mostró feliz por la cantidad de gente que lo acompañaba en este momento difícil.

