Escándalo en Cocineros Argentinos por la salida de Sofía Pachano

Sofía Pachano

“¡Gracias APTRA por este premio! Gracias querido amigo Luciano García por nombrarme, te amo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir”, escribió Sofía Pachano en sus redes horas después de la ceremonia en la que el ciclo Cocineros Argentinos se alzó con la estatuilla a mejor programa de gastronomía.

En las últimas horas, quien fuera justamente la conductora del programa el año pasado, habló nuevamente no solo de su ausencia en la ceremonia sino de su inesperada salida del ciclo de la Tv Pública. “Feliz de que lo ganamos por el año pasado. La verdad es que se trabajó mucho, mucho, mucho desde todos los que éramos conductores para que eso sucediera. Desde producción también. Y bueno, se logró. Lo quise aclarar para APTRA porque había mucha gente que me estaba escribiendo: ‘Che, ¿por qué no estás? Te nombraron’. No quería quedar como una maleducada que me había ido de vacaciones, sino que realmente fue porque no se me avisó a tiempo”, dijo en Intrusos.

Al ser consultada sobre su salida, explicó que lamentaba el final ya que durante el tiempo que estuvo allí la había pasado muy bien. “No sé por qué no estoy este año ahí, no tengo ningún motivo”, dijo sin rencor aunque aclaró que su salida fue “de un día para el otro”: “Más allá de las decisiones, siempre, siempre son las formas. De las decisiones yo no te puedo decir nada, pero lo que nunca hay que perder son las formas. Y yo creo que ahí tuve siempre buenas formas, cumplí con mi trabajo, a veces más de lo que tendría que haber cumplido, y me dolieron las formas”.

Por su parte su papá, Aníbal Pacho, también se refirió al tema y no se mostró para nada contento con la decisión de la producción del ciclo gastronómico: “Eso es un tema de productores. Son el grupo de los ni, los que no dicen ni explican. Eso son los productores”. Y defendió a su hija: “Ella es como los padres. Nosotros somos personas que nos retiramos con el picaporte en la mano y cerramos la puerta para volver a abrir. Nosotros no nos vamos de portazo”.

Según detallaron luego en el ciclo de América, la salida de Sofía de la conducción del programa que empezó hace más de una década con Guillermo Calabrese como anfitrión, se debió a que la producción quiere hacer cambios en el staff. “Ahora la suman a Narda (Lepes), vuelve Ximena (Sáenz), que se había ido del programa, y la agregaron a Karina Gao”, explicó Maite Peñoñori.

Cabe recordar que Pachano se había sumado al ciclo en febrero del año pasado y se destacó con sus recetas vegetarianas, inaugurando una nueva sección en el clásico gastronómico que ya lleva 14 años en la pantalla chica. La actriz se integró al equipo conformado por Juan Braceli, Juanito Ferrara y Lucho García, con gran entusiasmo. En diálogo con Teleshow había expresado su emoción antes de su debut: “Es un programa que siempre tuve de referencia, porque cuando googleas una receta, siempre te aparecen las de Cocineros Argentinos como primera opción”.

“Ser conductora es toda una novedad, es un área nueva. Sobre todo en vivo y de manera diaria: es un desafío muy grande y estoy muy ansiosa. Espero cumplir con las expectativas del canal, de mis compañeros y que nos divirtamos”, auguraba. Hace dos meses Sofía confirmó en su cuenta de Instagram que ya no formaba parte del ciclo, con aires de tristeza y resignación. “Claramente ya no soy parte de Cocineros argentinos. No dije nada antes porque estábamos en negociaciones por otra cosa... cosas internas que a ustedes no les van a importar”, le explicó a sus seguidores.

