El irónico mensaje de Agustina Agazzani después de que Rusherking y la China Suárez blanquearan su romance

La modelo publicó un video en Tik Tok que sus seguidores interpretaron como una indirecta al trapero de 22 años, con quien se la relacionó sentimentalmente

Desde que Rusherking oficializó su noviazgo con Eugenia La China Suárez y contó detalles de su historia de amor con la ex Casi Ángeles, las repercusiones siguen a la orden del día. Mientras la flamante pareja hace oídos sordos a los comentarios negativos en Twitter y siguen adelante con su relación, los rumores en torno a su pasado amoroso no dejan de aparecer. En las últimas horas los seguidores de Agustina Agazzani remarcaron un irónico mensaje que publicó en su cuenta de Tik Tok y recordaron que había sido relacionada sentimentalmente con el trapero al mismo tiempo que surgían las versiones de romance con la actriz.

Tal como mostraron el martes en Socios del espectáculo (El Trece) a fines de febrero la modelo coincidió con Rusherking en Madrid y algunas fotos de ambos sonrientes dieron qué hablar. En aquel entonces también Vicky Braier, más conocida como Juariu, demostró que habían intercambiado una gran cantidad de likes en las últimas semanas e incluso realizaron posteos desde las mismas ubicaciones. Sin embargo, un mes más tarde algunos gestos virtuales alimentaron la incipiente relación entre el joven artista y la China.

“No entendí si quería darme celos o pena”, tituló Agustina uno de sus videos de Tik Tok mientras se la veía en primer plano haciendo sugestivos gestos. En un simple vistazo a los comentarios figuran las consultas de los usuarios: “Una indirecta que fue re directa para Rusher”; “¿Teléfono para Rusherking?”; “Muy sutil el palito para Rusher”. A pesar de todas las preguntas que recibió en la publicación, la modelo se mantuvo hermética y no respondió ninguno ni dio indicios al respecto.

Agus Agazzani actualmente se muestra soltera, y anteriormente estuvo en pareja con Agustín Bernasconi, integrante del dueto MYA

Según relató el joven artista en PH, Podemos hablar, el flechazo con Suárez fue en una fiesta, y aunque aclaró que fue anterior al after party de los Martín Fierro, no brindó precisiones en cuanto a las fechas. Sin embargo, sí mencionó que tuvieron un encuentro en la capital española, mismo destino en que se lo vio acompañado de Agazzani. Cabe agregar que el propio cantante había desmentido el inicio un noviazgo con Agazzani un mes atrás durante un evento en la provincia de Misiones. Al ser consultado por la revista Gente explicó: “Son unos giles los que hablan al pedo, literalmente. Pero yo no me meto en eso. Estoy muy tranqui, haciendo musiquita”.

De todas maneras, se mostraba dispuesto a abrirle las puertas a un nuevo amor, y no faltaba mucho para que oficializara su vínculo con la China. Según le confesó a Andy Kusnetzoof, su temor era estar en el centro de una tormeta mediática, pero luego se amparó en el entorno de amigos y familiares que lo contienen. “Fue fuerte y es fuerte todavía porque vine para acá y había como cuatro cámaras esperándome; al principio la pasé mal, y la verdad me estoy adaptando”, aseguró en el ciclo de entrevistas que ya va por su sexta temporada. “A mis papás les digo que no crean cualquier boludez que ven en la tele, les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta cómo es. Me enamora mucho la verdad”, remató.

SEGUIR LEYENDO: