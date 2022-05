El accidente doméstico que sufrió Lola Latorre mientras se preparaba un té: “Fue horrible”

La hija de Yanina Latorre contó que le cayó agua hirviendo en el cuerpo

El lunes por la tarde Lola Latorre reveló a través de sus historias de Instagram que sufrió un accidente doméstico en el momento más inesperado. La joven de 21 años contó que su hermano Dieguito la socorrió en medio de su desesperación cuando le cayó agua hirviendo en el cuerpo mientras estaba sentada en el sillón. La hija de Yanina agradeció los mensajes de sus seguidores de Instagram, que le dieron aliento y le desearon una pronta recuperación después de ver los videos donde mostró las quemaduras de su pie.

“Mi lunes no podría haber teminado de la peorísima manera”, adivirtió sobre el episodio que la tomó por sorpresa. Luego relató cómo fue: “Tenía un gran día hoy; llegué a mi casa, me hice un té, serví un termo de un litro o más de agua hirviendo, y me lo estaba sirviendo sentada cuando se le sale la tapa”. Desde el vestidor de su cuarto grabó las stories frente al espejo, con una sola media puesta y el texto: “La peor suerte”, como presentación de los clips, junto a un emoji de expresión de angustia.

“Se me cayó todo agua hirviendo en todas las piernas y lo que más me afectó fue el pie”, aseguró la hija de Diego Latorre. “Tengo un dolor en el cuerpo y en el pie que no se los puedo explicar”, reconoció. Y agregó: “Fue horrible, empecé a gritar: ‘¡Ayuda, ayuda!’; vino mi hermano corriendo, me empezó a sacar las medias, el jogging, y creo que quemarse es de los peores dolores del mundo, pero bueno, ya estoy un poquito mejor”. Después fue hasta el living y enfocó el sillón donde ocurrió el mal momento y explicó que no tuvo tiempo a reaccionar porque cuando iba a servir el agua en la taza se cayó de golpe todo el contenido.

Lola Latorre mostró las quemaduras que sufrió en el pie

También grabó su pie izquierdo en primer plano y señaló que lo tiene hinchado en comparación con el otro, además del enrojecimiento propio de la herida. “Ay, un dolor...y encima tengo frío y no me puedo poner medias”, expresó. En este sentido, comentó que se está poniendo una pomada anestésica y cicatrizante para aliviar el ardor. “Gracias por sus mensajes, ya me siento mejor, aunque me sigue doliendo todo estoy mejor de humor que es lo importante; me quiero trepar al techo y hacer cosas”, contó en una de sus últimas stories sobre el tema. El martes volvió a compartir algunas publicaciones y se mostró sonriente junto a su hermano mientras se preparaba para salir, a pesar de la molestia constante al caminar.

Recientemente la joven también confirmó su separación de Jerónimo González Chaves, con quien estaba en pareja desde la adolescencia. “No suelo hablar de estos temas por aquí, pero desde hace meses que preguntan esto así que voy a responderles; no, no estoy más de novia. Estoy sola y estoy súper bien. No tengo mucho más que decir, pero los amo igual”, expuso en sus historias. Durante un móvil con El ejército de LAM (América) mantuvo el mismo bajo perfil y aclaró que se trató de un desgaste interno después de varios años juntos y eligieron vivir la experiencia de estar solteros.

SEGUIR LEYENDO: