Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca imitaron en TikTok a “La familia P. Luche”: así reaccionó Eugenio Derbez

(Foto: I - TikTok @sharfonseca / D - Instagram @ederbez)

A pesar de que se convirtieron en padres a finales de octubre, el millonario italiano Gianluca Vacchi y su pareja, la modelo venezolana Sharon Fonseca, continúan publicando un sinfín de videos para divertir a sus millones de seguidores con bailes, clips y bromas.

Esta semana, la pareja sorprendió al compartir en TikTok un video en el que imitan una escena de la serie mexicana “La familia P. Luche”, la exitosa producción de Televisa creada por el actor mexicano Eugenio Derbez.

En el sketch, Fonseca y Vacchi se ponen en la piel de los protagonistas de la serie, Federica (Consuelo Duval) y Ludovico P. Luche (Derbez), e interpretan una cómica secuencia en la que el matrimonio riñe por las muestras de afecto que no se dedican.

- “¿No me vas a agarrar la mano? ¡No, a la fuerza no!”, comienza la escena, en la que Sharon imita a Duval.

- “Pero no es a la fuerza mi amor, ándale ya”, contesta el Dj italiano, en el papel de Derbez.

- “¿Sin un beso? Solo así, siempre tengo que pedirte que me des un beso o que me des la mano porque a ti no te nace”, agrega Fonseca.

Sharon Fonseca compartió el sketch en su cuenta de TikTok y en pocas horas logró tres millones de visualizaciones (Video: TikTok @sharfonseca)

La grabación de la pareja, famosa en redes sociales por sus contenidos virales, fue subida este martes por la modelo venezolana a su cuenta de TikTok, y en menos de 24 horas, logró casi tres millones de reproducciones y 361,300 me gusta. El propio Eugenio Derbez reaccionó al video y lo compartió en su perfil.

“¿Quién se identifica? @sharfonseca @gianlucavacchi #FamiliaPeluche”, escribió el actor mexicano al replicar el clip.

A pesar de que la imitación de Gianluca Vacchi y Fonseca sorprendió a miles de seguidores de la serie, esta no es la primera vez que los dos se declaran abiertamente fans de la Familia P. Luche. Ya en septiembre de 2020, publicaron un video interpretando otra divertida escena.

“Mi amor @gianlucavacci me acompaña a hacer los videos de la #familiapeluche. ¡Grandes! @consueloduval @edervez”, escribió la modelo venezolana.

En esa ocasión, la pareja fingió ser Federica y Ludovico P. Luche, durante una vista a un supermercado.

- “Cóbrese esto también”, empieza la escena.

- “¿Vienen juntos?”, pregunta la cajera.

- “Sí, sí, él es mi marido”, responde la voz de Consuelo Duval, a quien imita Fonseca.

- ¿Encontró todo lo que buscaba?”, le cuestiona la vendedora.

- “No, no... Yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este”.

El primer video que la pareja compartió imitando a Federica y Ludovico P.Luche (Video: Instagram @sharfonseca)

Entonces, Eugenio Derbez también reaccionó al clip y lo compartió en su Tiktok, donde se dirigió a la top model venezolana con una de las famosas frases de la serie: “¿Por qué no eres una esposa normal Sharon?”, escribió.

Justo el pasado 11 de enero, la protagonista de la serie, Consuelo Duval, cumplió 52 años, y el famoso actor le dedicó un bonito video en Instagram y le envió un mensaje que se viralizó en redes sociales.

“No se me olvidó que hoy estás más mayor. Feliz cumpleaños @consueloduval”, escribió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La modelo venezolana que conquistó el corazón del millonario Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi, Luis Fonsi y Yandel estrenaron juntos un nuevo hit de la música latina

Gianluca Vacchi revoluciona Instagram con su particular look y con un inesperado #kikichallenge

Sebastián Yatra lanzó un tema para el Mundial de Rusia: “Es una canción sobre la unión y el amor”