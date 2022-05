Coral Campopiano presentó un nuevo tema que grabó con los músicos de Santana en Nueva York

Coral - Give Me Your Heart

Coral Campopiano lanzó su nuevo tema “Give me your heart” y ya obtuvo cientos de reproducciones. “El tema surgió de una zapada con amigos que admiro y quiero muchísimo, los músicos de Santana y la banda de Saturday Night, Live en mi más reciente estadía en New York”, dijo feliz por su nuevo trabajo.

La artista, que viene de tocar en Cosquín Rock, Rock en Baradero con Los auténticos decadentes y el Quilmes Rock, contó sobre su reciente obra: “La canción la había arrancado yo, y fue tomando forma hacia ese rock latino clásico tan escuchado en el mundo, pero puntualmente en Puerto Rico y la parte baja de New York, que tanto amo. Siguiendo con esta estética, fue la idea del video: autos antiguos al estilo Cuba, bailarines, sensualidad, la típica historia de amor y desamor entre dos jóvenes, poco lujo, muchos colores y luces. Es volver a lo básico, desde lo musical y visual”.

“¿Me regalas tu corazón? Les dejo link en bio para guardar el estreno de este video que es una bomba”, le había pedido a sus seguidores en Instagram que miraran el clip, y les había compartido un adelanto del trabajo que se estrenó el jueves pasado.

La cantante empezó su carrera musical siento muy chica, cuando tenía nada más que 13 años. Su desarrollo tuvo como paisaje principal Estados Unidos, y compartió escenario con John Legend, Joss Stone, Juanes, Bebel Gilberto, Julieta Venegas, Vicentico, Ratones Paranoicos, Auténticos Decadentes, Babasónicos, Joe Vasconcelos y Natalia Lafourcade, entre otros artistas.

Las fotos que Coral hizo para su primer disco

Su primer contrato lo firmó justamente a esa edad y grabó su primer disco, Salir a caminar. “Gran álbum para una niña que cursaba el secundario. Le competía a Fiona Apple, a Cranberries, a The Cardigans. La compañía fue y vino tantas veces, que decidí quedarme en Nueva York, y mi vida cambio para siempre. Algún día sacaré ese disco, merece ver la luz. Mi primer disco solista. Muchos sueños, mucha expectativa, mucho miedo y poquísima noción del camino que estaba emprendiendo. Me miro y me doy ternura. Menos mal que no sabía lo difícil que iba a ser ganarme un lugar musical de respeto. Me alegro de haber sabido tan poco. La ignorancia y la inocencia fueron mis aliadas”, había recordado y reflexionado hace unas semanas en sus redes sociales.

Tres años después, llegó su siguiente trabajo, La Tercera, a través del sello Pop Art. El primer corte de difusión fue el tema “Abril”. Ese mismo año, grabó su primer EP en inglés titulado Inside the C, con “Break and Give in” como single. En 2010, registró Volver, trabajo producido por Itaal Shur y Pete Miser que recibió la nominación a Mejor álbum pop femenino en los Premios Gardel. En 2012, editó Rock & Dolls, en el que participaron como invitados Juanchi Baleirón (Los Pericos), Juan Manuel Moretti (Estelares) y Stuka (Los Violadores) y fue telonera de los shows de Joss Stone en el Luna Park.

Su quinto álbum, Lights, vio la luz en 2015 compuesto y producido entre Nueva York y Buenos Aires. El corte promocional fue la canción “Free”, presentada en el superclásico del fútbol argentino River-Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes. En 2018 editó Feels So Right, su álbum de estudio junto a Sebastián Bazán y Karen Oliver, que tuvo como adelanto el sencillo homónimo al nombre del disco y desde el 2020 trabaja en su nueva obra discográfica. En el 2021 firmó con la compañía discográfica Pirca Records, y edita Hungry Still, Running y The Best Is Yet To Come.

