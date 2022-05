Mariana Genesio Peña recordó su fallido encuentro con Nicole Kidman: “Me hizo sentir una basura”

La actriz vivió durante algunos años en Nueva York y durante una entrega de los premios Oscar se cruzó con varias estrellas de Hollywood

Mariana Genesio Peña vivió durante varios en Nueva York y en 2015 asistió a la ceremonia de los Premios Oscar, como pareja del guionista Nicolas Giacobone. Aquella noche el escritor argentino ganó una estatuilla por la película Birdman en la categoría de mejor guion original. La actriz, por su parte, disfrutó de la velada rodeada de estrellas de Hollywood e incluso se animó a acercarse a algunas y pedirles una foto para inmortalizar el inolvidable momento. En una entrevista radial contó como fue su encuentro con Nicole Kidman y también con una de las personas que más admira en el mundo, Naomi Campbell.

En diálogo con Detrás de escena, el ciclo que conduce Daniel Gómez Rinaldi junto a Mariana Brey en AM 540, confesó que tuvo varias desilusiones con los famosos del universo hollywoodense. “Cuando terminó todo y las celebrities empezaron a levantarse para irse, yo estaba desesperada por sacarme una foto con alguien. Ya sabía y me habían aclarado 50 mil veces que estaba prohibidísimo, pero justo la veo paradita sola a Nicole Kidman, dije: ´Esta es la mía´”, relató.

“Me acerqué y le dije: ‘Nicole, discúlpame, ¿me puedo tomar una foto con vos?’”, narró, y luego reveló la reacción de la reconocida actriz. “Me miró con cara de asco, me hizo sentir una basura y me respondió que no. Yo no entendía por qué me decía que no, si estaba ahí parada, sola, sin nada que hacer. Me dijo que no podía porque estaba apurada y se tenía que ir a cuidar a sus hijos”, aseguró. Sin embargo, aquella noche también la sorprendió Mick Jagger al invitarla a bailar, una de las anécdotas que guarda como un tesoro porque en un principio no lo reconoció y luego supo de quién se trataba cuando le hizo el mítico paso de la gallina.

El look de Mariana Genesio Peña en los Martín Fierro 2022

Durante su estadía en la Gran Manzana hubo otro momento que la dejó en shock: el día en que conoció personalmente a su ídola, la supermodelo Naomi Campbell. “Soy muy fanática de Naomi, pero no sabía que tan mala, ¡es malísima! Venía paseando a mi perrito Larry por Nueva York y antes de cruzar la calle, la vi parada en la puerta de mi edificio hablando por teléfono y fumándose un pucho”, comentó. La situación la tomó por sorpresa y decidió tomar coraje para pedirle una selfie.

“Empecé a temblar cuando la vi porque realmente la amo y con mis amigas de Córdoba tenemos un grupo donde nos la pasamos hablando de Naomi e inventando historias de ella, porque tiene fama de maltratadora: que le pega a la mucama, que la mucama le hace no sé qué cosa”, manifestó en tono de humorada. “No podía creer que la iba a conocer, me acerqué y le dije que era su fan número uno. ‘Por favor, necesito sacarme una foto con vos’, le supliqué. Me miró también con cara de asco, hizo una pitada del cigarrillo, me tiró el humo en la cara, me dijo que no daba fotos y se fue”, confesó indignada.

“Me quedé helada, se me pusieron los ojos brillosos y me brotaron lágrimas de vergüenza. Como le di lástima, me dijo: ´Bueno, dale, vení´ y nos sacamos la foto”, remató, con un inesperado giro en el final de la historia. Desde su regreso a la Argentina Genesio Peña consiguió destacarse por su participación en El Marginal 2, y luego por su protagónico en Pequeña victoria, y la secuela Pequeñas victorias.

