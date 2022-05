Luciano Pereyra protagonizó una insólita situación en Madrid junto a una pareja que no lo reconoció

Luciano Pereyra creyo que le pedían una foto y lo querían de fotógrafo

Definitivamente, Luciano Pereyra no podría caminar ni una cuadra por la ciudad de Buenos Aires sin que una horda de fanáticos se agolpara a su alrededor. Por eso, cuando está de gira por otros lugares del mundo, en donde su música es muy escuchada pero el público no es tan efusivo, el cantante aprovecha para disfrutar de algunos paseos al aire libre.

Así fue como, hace unos días, el lujanense decidió aprovechar un break en su gira por España para recorrer las calles de Madrid en modo turista. Pero se sorprendió al ser abordado por una pareja que quería tomarse una foto. Y es que, en un principio, Luciano pensó que lo habían reconocido y que querían llevarse un recuerdo con él. Pero la realidad es que el matrimonio solo quería que el cantante oficiara de fotógrafo para poder llevarse una imagen frente a La Puerta de Alcalá.

Lo cierto es que el afamado artista se tomó el hecho con mucho humor. “Me pidieron una foto y obviamente accedí. ¡Saco muy buenas fotos!”, escribió junto a un video del momento que compartió en su cuenta de Tik Tok. Y acompañó la grabación con las estrofas de Una mujer como tu, tema que lanzó hace poco junto a Los ángeles azules.

Obviamente, los seguidores de Pereyra no podían dar crédito a lo que había pasado y así lo hicieron saber en sus comentarios. “Ay, Dios, no te reconocieron. Me muero, yo me desmayo ahí nomás”, “Yo daría mi vida por una foto con Luciano”, “¡Uy, si supieran ellos quien era ese fotógrafo! ¡Te tuvieron ahí sin saberlo!”, “Yo quiero una foto con vos”, “Estaría necesitando un fotógrafo para los 15 de mi hija, ¿podés?”, “Ni se dieron cuenta, ¡yo me cuelgo del cuello!”, fueron algunos de los tantos mensajes que escribieron junto al video.

Luciano Pereyra en su show del Luna Park

Cabe recordar que Luciano anunció que tras su gira internacional con De hoy en adelante tour, volverá a ofrecer tres conciertos en el mes de septiembre o otros tres más en octubre en el mítico estadio Luna Park, dónde ya realizó una serie de recitales a fines del año pasado, rompiendo el récord nacional de presentaciones con 18 shows. Además, estará cantando en las provincias de Córdoba, Rosario y Mendoza, así como en Montevideo, Uruguay, y Santiago de Chile.

Tras agotar localidades en sus dos conciertos en Miami y Nueva York, Pereyra partió al viejo continente para cumplir con sus presentaciones en Madrid, dónde tocó este martes, y Barcelona dónde estará el próximo 19 de mayo. El 16 de julio, en tanto, cantará en el Lunario del Auditorio Nacional de México. Y seguirá con sus recitales el 9, 10 y 11 de septiembre en el Luna Park de Buenos Aires; el 16 y 17 de septiembre en el Quality Estadio de Córdoba; el 13, 14 y 15 de octubre en el Luna Park de Buenos Aires; el 22 de octubre en el Antel Arena de Montevideo; y el 28 y 29 de octubre en el Metropolitano de Rosario.

Cabe destacar que Luciano Pereyra es uno de los más grandes artistas populares contemporáneos de Latinoamérica. Con 20 años de exitosa trayectoria, editó 13 álbumes, vendió más de 1 millón de discos, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y ha batido año tras año los récords de asistencia de público a sus conciertos.

