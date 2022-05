La desopilante anécdota de Yanina Latorre con Leticia Brédice en los Martín Fierro: “Me invitó al baño y me dijo lo que me haría”

La panelista dijo presente en los Martín Fierro 2022 y reveló algunas anécdotas del detrás de escena de la ceremonia

El sábado por la noche Yanina Latorre dijo presente en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2022. Durante la tarde había palpitado con ansiedad y nerviosismo la nominación que recibió en la terna de mejor panelista, donde finalmente Paulo Kablan resultó el ganador. Al llegar a su casa sus dos hijos la felicitaron, y su marido, Diego Latorre, la acompañó en todo momento, con cierta indignación por el resultado. En diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, la angelita de El Ejército de LAM (América) contó sus sensaciones al respecto y se detuvo en una desopilante anécdota con Leticia Brédice.

En una distendida charla radial con Lanata sin filtro, Marina Calabró le pidió a Yanina que contara algo que no se haya visto a través de las cámaras de Telefe, la señal que estuvo a cargo de la transmisión. “Bredice desde que llegó me invitó al baño y le contaba a mi marido todo lo que me iba a hacer en el baño”, reveló entre risas. “Creo que ya llegó copeteada, y yo banco ese humor, pero a Diego le parece raro”, sumó sobre la desonrientación del exfutbolista al escuchar las propuestas de la actriz a su esposa.

Yanina Latorre lució un vestido de Jorge Rey que fue aplaudido en las redes sociales

“Te lo digo finamente, me dijo todo lo que me iba a hacer en el baño. Y Diego me dijo: ‘¿Habla en serio?’. Le digo, lo dice, y si yo arranco vamos, sino queda como una loca graciosa. Yo estoy acosumbrada a eso, pero mi marido se queda medio quieto cuando ve todo ese quilombo”, aseguró. Marina recordó también el furcio que cometió Brédice cuando subió al escenario para celebrar que la tira de Polka La 1-5/18 se consagró como la mejor ficción del año, y sin querer nombró a Lali Espósito en vez de a su compañera Lali González, la actriz que vino especialmente desde Paraguay para estar presente en la gala.

Más adelante Yanina también se sinceró sobre la decisión que tomó APTRA de premiar a Kablan como mejor panelista. “La verdad me parece que lo de ayer fue injusto, y mirá que no me quejo de los premios nunca porque no laburo para eso, pero veo que la gente y los periodistas me están llamando para decirme lo mismo”, confesó. Y aclaró: “Igual creo que estuvo mal la terna, porque mis dos contrincantes no son panelistas. Paulo y Martín Candalaft, laburé con los dos, pero ellos son columnistas, que es otro laburo, y no tiene nada que ver con lo que yo hago en tele”.

El look de Leticia Brédice, un diseño de Pablo Ramírez (Crédito: Adrián Escandar)

Yanina Latorre y su marido, en el salón del hotel Hilton donde se celebraron los Martín Fierro 2022

Calabró coincidió con su postura y sostuvo que quien integra un panel debe “sotener el contenido del programa con información, con debate, y con contrapunto, casi como si fuera una novela diaria”. En este sentido, la panelista remarcó: “Eso no es lo que hace Pablo en policiales; tendría que haber columnista por un lado y panelista de espectáculos por el otro. Me gustó estar igual con dos periodistas serios, porque me pone en otro lugar”.

“De por sí ya era raro que me ternen, lo agradezco porque se valoró mi laburo, pero sabemos que hay cierto prejuicio todavía con el periodismo de espectáculos. Y como yo no soy periodista recibida, hay más prejuicio aún”, reflexionó. Sobre la fiesta, lamentó que no pudo recorrer la alfombra roja que estaba desplegada en el lobby del hotel Hilton de Puerto Madero, porque realizó un móvil con Lizy Tagliani y cuando bajó con su deslumbrante vestido, ya estaba por comenzar la ceremonia y había concluido la transmisión de la red carpet. En cuanto al motivo por el que se fue antes de que terminara la ceremonia, reconoció: “Diego estaba estaba re enojado, y mis hijos también. Me sacó cag... de la mesa, estaba indignado”.

