Qué pasó con el ADN a las presuntas hijas de Diego Maradona, a cinco meses de la extracción de las muestras

Magalí Gil, Diego Maradona y Eugenia Laprovittola

El 16 de diciembre fue –o debió serlo- finalmente el Día D para Eugenia Laprovittola y Magalí Gil. Después de años de lucha, y sobre todo de dudas, ambas jóvenes se extrajeron las muestras de ADN para saber si son o no hijas de Diego Maradona. Los resultados estarían en uno o dos meses a lo sumo. Sin embargo, el tiempo pasó y siguen sin novedades.

Según contó Marcelo Izquierdo, abogado de Gil, a Telehow, aún no hay novedades y “no pueden terminar el estudio por falta de insumos”. Llegada esta instancia, no hay nada más que las partes puedan hacer más que esperar.

A mediados de febrero había llegado un comunicado a los involucrados desde la asesoría pericial de la capital de la Provincia de Buenos Aires en las que se daba aviso de la demora: “El informe aún no se encuentra finalizado debido a la falta de los insumos necesarios para el procesamiento de las muestras biológicas”. Luego, el texto firmado por la perito genetista Greta María Carini, agrega que se encuentran “a la espera de la provisión de los mismos para iniciar el procesamiento en el laboratorio de las muestras, para luego realizar el estudio de ADN”.

A casi tres meses del mencionado documento, nada cambió y los involucrados siguen esperando los resultados. “La Provincia se quedó sin insumos y no se compran desde el año pasado. Una vergüenza y recién nos avisan. Una vergüenza que jueguen así con la gente si no tienen reactivos para Maradona imagínate la demás gente”, decía en su momento Mario Baudry, apoderado de Dieguito Fernando.

Para el letrado es importante saber la verdad, ya que es un derecho de su representado saber quiénes son sus hermanos: “Para nosotros era terminar el tema. Si son hijas bienvenidas y si no lo son, será un tema que se resolvió”.

Aunque ya había muestras de ADN extraídas del cuerpo del Diez, para agilizar los trámites, Ojeda puso a disposición a su hijo, además de que según el abogado, fue una forma de “garantizar que todas las muestras son reales y que nadie puede cambiarlas, las muestras de las demandantes deben dar positivo con la de Diego y con la de Dieguito”.

En diciembre, tras realizarse la prueba que comprobará o no la filiación, Laprovittola se había mostrado aliviada: “La verdad que pelee muchísimo para llegar a este día, me aguanté muchas cosas, tuve que cerrar la boca muchas veces. No fue fácil llegar a hoy asique estoy agradecida, primero a mis papás y abogados que vivieron el día a día, a Verónica y Dieguito toda la vida por la predisposición y también a la gente que me mando mensajes muy lindos. Y a Magali y a su mamá que hoy fueron muy cálidas conmigo y hubo una contención mutua”.

De las dos demandantes, Gil fue la primera en creer que el ídolo futbolístico podría ser su padre biológico. “Diego Maradona es tu papá”, le dijo en el 2019 su madre biológica en el momento en que se conocieron. Fue entonces que inició una demanda por filiación. En un principio Matías Morla se había mostrado colaborativo y la idea era acordar entre ambas partes un día y lugar para realizarse el ADN, pero luego la pandemia complicó todo.

Distinto es el caso de Eugenia que se enteró de la posible filiación después de que el astro deportivo, a quien ya conocía del club, falleciera. Aún estaba haciendo el duelo por la muerte de quien era su ídolo cuando los periodistas le acercaron las versiones. “Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”, sostuvo ella alguna vez.

En caso de que sus muestras de ADN muestren coincidencia y la Justicia determine que son hijas del Diez, se sumarían a la lista de herederos del astro, junto con Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando.

