Leevon Kennedy puso en venta todos los cuadros que pintó: pide una abultada cifra en dólares por cada uno

Leevon Kennedy en una de sus últimas apariciones en la TV (Captura: El Trece)

Si bien es bastante activa en las redes sociales, poco se sabe sobre la vida de Esther Lilian Beatriz Fitzner, más conocida como Leevon Kennedy. La mediática, que pasó años diciendo que era hija de Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy -aunque luego lo desmintió - ahora es noticia porque vende sus pinturas a US$10.000.

Leevon Kennedy vende sus pinturas

“Todas mis obras las podrán ver en la galería de arte Los coleccionistas, Libertad 978, CABA ¡Se venden todas! Pagos solamente en dólares o euros”, escribió en una story de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 14 mil seguidores. Acto seguido, compartió algunas fotos de los tantos cuadros que realizó, cada uno con su respectivo precio en dólares.

Leevon Kennedy publicó el valor de sus obras de arte

Por otra parte, desde hace tiempo sus seguidores no reconocen su rostro en las fotos que publica. De hecho, muchos piensan que utiliza las imágenes de otra persona en sus redes, pero ella insiste en que es que ese cambio radical es producto de algunas cirugías que se hizo y también a que bajó 40 kilos. “Señoras, no envidien”, escribió. “Yo no me creo mucho ´SOY MUCHO´, Si los demás no se aman tanto cómo para sentirse importantes, es su problema, NO EL MÍO”, expresó en su último posteo.

Leevon Kennedy en su último posteo de Instagram

La artista lleva dos años alejada de los medios, luego de que a principios de 2020 fuera detenida por robar en un supermercado. Según fuentes policiales la mujer de 63 años se había llevado algunos artículos del local sin pagarlos. Pero no paso inadvertida por el personal del supermercado y la denunciaron. En la calle, Leevon fue demorada por personal policial y le encontraron en el interior de su bolso “dos quesos cremosos, tres edulcorantes y dos ajos”. En aquel entonces, un vecino la reconoció de la televisión y grabó con su celular cuando se la estaban llevando esposada unos minutos antes de ser trasladada en un patrullero.

“¿Me pueden soltar? ¡No puedo respirar!”, le dijo Leevon a las policías que la estaban acompañando hasta el vehículo en la grabación que fue publicada en Youtube. Luego, ella fue acusada por “tentativa de hurto” en la causa que interviene el Juzgado Criminal Correccional 62, perteneciente a la Secretaría 79 del Doctor Petraca.

Luego de haber sido detenida y acusada por tentativa de hurto, la mediática dio su versión de lo ocurrido en una entrevista con el ciclo Los ángeles de la mañana. Aunque no fue muy clara a la hora de defenderse frente a la cámara, aseguró que “no fue imputada de ningún delito por hurto” y que le pedirá al abogado Fernando Burlando que la defienda en este caso. Además, acusó a los efectivos que la detuvieron de haberla golpeado.

“Yo ya le expliqué (el episodio) a la señorita que me acaba de entrevistar y a tu productora. Yo no puedo estar mucho tiempo parada porque estoy muy golpeada bajo las ropas, estoy toda azul. Estoy en mi eje porque soy una mujer muy fuerte. Doy la cara porque no tengo nada que esconder. ¿Es normal que por un queso te paseen por ocho comisarías y una inclusive fuera de la Capital Federal?”, le preguntó a Ángel de Brito.

