“En el video yo estaba con una calza corta, no voy a salir más lejos de la esquina con calza corta. Había bajado a comprar un chocolate al quiosco al lado de mi departamento. Estaba en la fila para entrar al quiosco y me ataca un hombre y una mujer, me muelen a palos. Yo estaba rodeada de policías y a patadas en el culo (me metieron) adentro de un patrullero que me paseó por ocho comisarias. Volví a mi casa a las 12 de la noche siendo que esto fue al mediodía”, relató Leevon.