La reacción de Sol Pérez cuando Pitty la numeróloga reveló que podría quedar embarazada antes de su casamiento

A fines de abril Sol Pérez confirmó que los planes de casamiento con su novio, Guido Mazzoni, ya están en marcha. La panelista contó los detalles en Nosotros a la mañana (El Trece), y había explicado que estaban definiendo la fecha, y que hasta el momento ganaba la posibilidad de que celebren su boda en noviembre de 2023. Sin embargo, el martes recibió los consejos de Pitty la numeróloga, invitada al programa, y un presagio la hizo encender las alarmas sobre el día en que celebrará su amor con el personal trainer.

En la previa al inicio del ciclo la conductora de Canal 26 palpitó la visita de la experta y compartió un video en sus historias de Instagram: “Hoy va a estar hermoso todo porque miren quién está, la número uno, Pitty; es increíble porque le pega en todo lo que dice, vamos a ver qué me depara a mí”. Joaquín El Pollo Álvarez retomó el tema de la fiesta que están organizando, y quiso saber si fijaron el mes, para que la numeróloga analizara el significado.

“Yo quería casarme en abril o mayo de 2023, y Guido quiere en noviembre”, repasó Sol, intrigada por qué momento sería mejor. “El día del casamiento es muy importante porque te marca cómo va a ser ese matrimonio, qué destino va a tener esa unión de pareja, y yo siempre recomiendo que traten de investigar porque si te da el número 11 va a ser con mucho sacrificio”, explicó Pitty.

Sol Pérez y Guido Mazzoni durante sus paradisíacas vacaciones en México

“Noviembre es un mes que mucha gente quiere casarse porque está lindo el clima, pero siempre el mes de septiembre es clave para los casamientos”, recomendó. En este sentido, el conductor reconoció que le había preguntado antes de dar el “sí, quiero” con la cocinera Teffi Russo, y la boda finalmente se llevó a cabo a principio de noviembre de 2019. “Ya está, me caso en septiembre entonces”, bromeó Pérez.

“Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé”, le vaticinó Pitty de manera contundente. Con gran asombro, la panelista reaccionó con una frase sin filtro: “¿Quee? ¿Pero vos estás loca?”. Entre risas, la invitada aclaró: “Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia”.

"¿Estás loca?", fue la reacción sin filtro de Sol Pérez cuando Pitty le vaticinó que podría quedar embarazada muy pronto

“Vas a tener un hermoso 2023 donde otra vez vas a volver a ser la protagonista de tu propia vida, está buenísimo, súper interesante”, agregó. Además se animó a hacerle una advertencia sobre el lado “menos bueno” de su futuro más inmediato: “Este año a ella le toca el 11, entonces va a estar con muchas versiones de Sol, con varios sentimientos, porque tenés un gran crecimiento espiritual este año, pero también va a estar dudosa en todo; así que es un tema más de energía, debe cuidarse de eso, de no pasarse de rosca con las inseguridades”.

Pocos días atrás Sol comentó que después de casi tres años de noviazgo iban a dar el siguiente paso en su relación. “Nos casamos para hacer la fiesta, olvidate, noviembre de 2023″, había bromeado. El conductor, por su parte, celebró la noticia y reveló una infidencia: “Guido me dijo a mí una vez por teléfono, entre otras tantas cosas: ‘Estoy muerto de amor de por Sol’, y es muy de un hombre decirle a otro hombre que está re enamorado de su pareja, así que...¡qué viva el amor! ¡Y que nos inviten!”.

