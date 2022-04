Justina Bustos cortó un móvil en vivo por una pregunta sobre un vestido con transparencias

Justina Bustos cortó un móvil por una pregunta sobre un vestido con transparencias

Este miércoles, Justina Bustos dialogó en vivo con Socios del Espectáculo (El Trece) en el marco de la presentación de la segunda temporada de la tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en la cual será una de las protagonistas. Durante la entrevista, la actriz le mostró a los conductores y a las panelistas parte de la escenografía de la tan esperada saga de la novela.

Desde el set de grabación de lo que será la próxima apuesta de Adrián Suar en El Trece, Justina también hizo un recorrido por su carrera y hablo sobre el éxito que tuvo en Las Estrellas, serie que se pudo ver entre 2017 y 2018. “Hablando de cosas de antes, a vos te siguen hablando de Las Estrellas ¿no, Justina?”, la consultó Adrián Pallares, en referencia a la ficción que encabezó junto a Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez.

“Y sí, llego acá y hay mucha gente de ese equipo. Tengo grandes recuerdos de esa época”, contestó la actriz. “Quiero saber si sigue habiendo grupo de WhatsApp de Las Estrellas”, preguntó Luli Fernández, una de las panelistas del ciclo de chimentos. “Sigue habiendo, pero la verdad que hace mucho no hablamos. Hablo con ellas por privado”, dijo ella.

Justina Bustos

Todo venía bien y con buena onda, con Justina respondiendo a todo sin problemas. Sin embargo, de repente Mariana Brey decidió consultarla por algo que la actriz vivió en España cuando fue entrevistada por un popular programa, al que asistió con un vestido confeccionado con transparencias.

“Justina, te quería preguntar por esto que ha revolucionado un poco las redes. Una trasparencia de ella, fue en España, en el programa El Hormiguero. ¿Qué pasó, por qué se revolucionó tanto?”, quiso saber la panelista. Inmediatamente, la actriz cordobesa mostró un gesto incómodo y trató de tirar la pelota afuera. “No sé, yo no uso corpiño...”, contestó escueta y rascandose la cabeza.

Brey quiso ir un poco más allá en el tema y le preguntó si tal reacción llamó su atención, ya que a ella le pareció “rarísimo” que por un vestido haya habido tanto revuelo. Bustos, sin embargo, optó por hacerse la distraída y no responder, intentando cambiar el tema de conversación. “Ya les mostré toda la casa de ATAV. Chicos, me voy porque, en serio, tengo que hacer un montón”, dijo la actriz y dio por finalizado el móvil mandándole un beso a todos en el programa.

El vestido transparente de Justina Bustos que revolucionó las redes sociales

“Te incomodó la pregunta, ¿no?”, quiso saber Brey sobre el cierre de la nota. “No era mi intención”, insistió la panelista. “No, no, perdón, pero me tengo que ir y era de ATAV la nota”, cerró finalmente Justina con una sonrisa en el rostro con la que intentó disimular su incomodidad.

Cuando Justina Bustos entró al estudio de El Hormiguero, a comienzos de abril y a bordo de un lujoso auto negro con sus colegas, lo que más llamó la atención fue su osado vestido violeta: muy corto, con un solo hombro, muchas trasparencias y sin nada debajo. El look lo completó con unas zapatillas negras. Inmediatamente, su nombre se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde todos los usuarios opinaron sobre su outfit.

“La gente se escandaliza y vuelve loca porque esta chica (Justina Bustos) salió así en el Hormiguero… no entiendo el porqué, solo son tetas y lleva un vestido con transparencia… ¿Qué problema hay? Puede ir como quiera. ¿Se le ven los pezones? Woooow ¿y qué?”, “Da igual lo inteligentes que sean tus respuestas, hoy solo se habla de tus tetas, Justina Bustos, nada de la película de la que fuiste a hablar. No importa el argumento de la peli, ni las actrices que te acompañaban ¿Cuándo maduraremos de una vez? ¿Tanto asustan unas transparencias?”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

