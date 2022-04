Jorge Lanata apuntó contra Fernando Burlando, por la pelea con Elba Marcovecchio: “Yo no elegiría un abogado que va al Bailando”

Jorge Lanata habló de la pelea de Elba Marcovecchio y Fernando Burlando (Audio: "Lanata sin filtro", Radio Mitre)

“Uno tiene que estar explicando por qué fue tal o por qué no fue tal. Me importa un pomo lo que opina la gente. Yo invito a quien tengo ganas, no me rompan las pelotas. Y también dejo de invitar a quien no tengo ganas”.

Jorge Lanata se tomó unos minutos de su programa de Radio Mitre este martes para hablar de la pelea que salió a la luz en las últimas horas entre su esposa, Elba Marcovecchio, y Fernando Burlando, quienes trabajaron juntos hasta el año pasado cuando ella decidió abandonar el estudio. Todo se supo a partir de que el abogado no fue invitado al casamiento de la pareja y su novia, Barby Franco, había dicho que la abogada se había “agrandado”.

El conductor de Lanata Sin Filtro se refirió a quienes cuestionaron el hecho de no haber invitado a Burlando a su casamiento. “Yo quería contar un par de cosas que me constan, para dejarlo aclarado y no volver a hablar del punto”, dijo el periodista y siguió: “Hace un año que Elba no se habla con Burlando. Evidentemente no eran tan amigos. ¿Cuándo volvió a hablar con ella a través de un mensaje? Anoche, porque estaba saliendo al aire el tema. O sea que no había tanto interés personal”.

También aseguró que su esposa jamás había compartido situaciones familiares ni eventos privados con el abogado. Y aclaró que la única vez que asistió a su casa del campo fue por cuestiones laborales. “Más allá de eso, hubo una decisión que ella tomó y fue separarse de Burlando. Es una persona educada y no quiso decirlo en el momento. Las cosas se terminan diciendo: ella se va porque no le pagaban”.

Elba Marcovecchio y Fernando Burlando

En tanto, reveló que ambos abogados “tenían un acuerdo porcentual con respecto a las causas, que Burlando nunca respetaba”. “No sabía cuánto cobraba por izquierda, por derecha o por el centro. A veces no le tocaba nada, a veces menos de un cinco por ciento. Cuando en verdad debería tocarle el 40 por ciento, que era el acuerdo”, detalló el periodista. “Ella contó que sucedió a partir de nuestra relación. No sé si hay un vínculo entre ambas cosas, sí hay un vínculo cronológico”, continuó y agregó que Elba “lo blanqueaba a Burlando”. “Y encima no le pagaba. Le daba un pro bono, la de los artistas. El 90 por ciento de los artistas no garpa. Y los estudios aceptan esas propuestas porque imaginan que les dan exposición e imaginan que en un futuro les dan buenos clientes. Por eso se fue”.

“Burlando me parece que no es un abogado muy presentable”, agregó Jorge Lanata y recordó el paso del letrado por la pista de ShowMatch. “Yo no sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando, o que aparece haciendo pesas en un lugar. Yo en general no elegiría un abogado así”.

“Entonces -continuó- creo que en ese contexto ella lo blanqueaba. En un momento se cansó, y más el último año que laburó gratis, se cansó de laburar gratis y dejó de hacerlo. Este es el resumen, es todo lo que tenemos para decir, por lo menos ella y yo, al respecto”, sumó.

Por último, agregó: “Ayer había gente que lo defendía a Burlando, pero gente que ha tenido relación personal muy estrecha con Burlando. No importa quién, pero relación estrecha. Esta es la historia, les mandamos un besito a todos y que tengan suerte”.

