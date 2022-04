Jorge Lanata y Elba Marcovecchio participaron de un divertido desafío viral en su boda: “Este es mi primer trago”

El video viral que imitaron Jorge Lanata y Elba Marcovecchio durante su boda

Si hay algo que no le faltó a la boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio es diversión. Porque si bien al principio el periodista estaba medio reacio a que hubiera baile, finalmente todos salieron a la pista y disfrutaron de una noche inolvidable. Pero además de música, en el evento también hubo tiempo para que Lola, la hija menor del conductor de Radio Mitre, compartiera un insólito video en el que se ve a los novios y a algunos de los invitados realizando un desafío viral de TikTok.

El challenge en cuestión se popularizó meses atrás a raíz de una grabación que compartió un internauta, que había sido invitado a una fiesta de casamiento. “Hola soy Nico y este es mi primer vaso”, comienza diciendo el joven, que estaba prolijamente vestido, con traje y corbata. Pero con el correr de las horas el protagonista va enumerando el segundo, el quinto y, cuando llega al número 25, se encuentra ya bastante ebrio. Luego, ya sobre el final, se lo ve realizando un alocado baile en el carnaval carioca, al ritmo de un popular tema de los Sultanes.

En tanto, y a modo de broma, la hija de Lanata se dispuso a imitarlo. “Hola, soy Lola y este es mi primer trago”, indicó la joven con una copa en la mano. Luego, se sumaron varios “testimonios” similares de varios invitados. Y, sin dudas, el del propio periodista: “Hola, soy Jorge, y este es mi primer trago”. Incluso, también se sumó al desafío su ex, Sara Stewart Brown. Pero el momento más desopilante se dio cuando el conductor de PPT ya estaba un poco “alegre”. “Hola, soy...Jorge...y este es mi....mi trago”, balbuceó. Lejos de quedarse atrás, su flamante esposa también se sumó: “Hola, hola, soy Elbita...ah, miren, peor que Elbita, soy la mujer de Jorge Lanata y estoy totalmente ebria”.

Este lunes, en su programa Lanata sin filtro, Jorge dio detalles de cómo vivió su casamiento. “Todo el mundo habla bien de la fiesta, se ve que la pasaron bien. Yo odio los casamientos, no voy a ninguno. Bailaron todos en un momento al lado de la barra, hubo tirada de ramo que lo agarró una amiga de mi hija y hubo torta, que casi se cae”, reveló, y contó que él fumaba y Elba le sacó un cigarrillo de la mano y lo puso en la torta.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en su boda

Sobre cómo es la vida de casados, dijo que era igual a la anterior y que el domingo durmieron todo el día. “Nos despertamos a las ocho de la noche del domingo, llegamos con acelere y nos pusimos a ver en Flow el programa de (Luis) Ventura”, dijo sobre su noche de bodas.

“¿Cómo viviste ese momento cuando dabas el sí?”, indagó Eduardo Feimann y su colega respondió: “Yo soy católico, no practicante, pero hipócrita porque cuando algo anda mal rezo y lo que dijo el cura fue muy lindo y fue emocionante volver a estar en una situación así y el ámbito era emotivo, cálido, lindo, no sé cómo explicarlo, tierno. Fue muy bonito y uno no puede no estar de acuerdo con las palabras que se dijeron más allá de que crea o no, porque el amor es importante y hablar de so sinceramente está bueno, seas católico, budista o lo que sea”.

