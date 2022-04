Fede Bal reveló una insólita anécdota de cuando lo trasladaron tras su accidente en Brasil: “Me tiraron al piso”

Fede Bal relató el accidente que tuvo cuando lo subieron a una silla de ruedas (Video: "Intrusos", América)

El último viernes, cuando trascendió que Fede Bal había tenido un accidente en Brasil, su salud preocupó a todos. El actor estaba grabando algunas escenas para la nueva temporada de Resto del mundo en la isla de Paraty, en Brasil, cuando sufrió una caída mientras carreteaba con un parapente a motor y terminó con fracturas expuestas.

En este contexto, este lunes Fede habló en exclusiva para Intrusos, desde la clínica en la que se está recuperando. “Fue un accidente bastante difícil, todavía no caigo. Tengo flashes cuando me voy a dormir de todo lo que viví, de todo lo que vi cuando me levanté del accidente, que no sé si me voy a poder borrar”, comenzó expresando.

Y explicó: “Es como si fuese un parapente con toda la vela, pero tiene una estructura muy rústica, austera, de caños y un súper ventilador, que es como la hélice de un motor. Ya la primera vez se había enganchado el camarógrafo con la vela y ya no le tomé confianza. Y de golpe, parece que hubo una ráfaga de viento, un bache que pisa la rueda delantera. Y no hay chasis, tu cuerpo es el chasis. Entonces, se da vuelta, volcamos y rodamos.”

Luego detalló: “Me fracturé la nariz, me romí un pómulo, me caí al piso y me cayó arriba todo el motor, entonces me fracturé en tres partes el antebrazo. Era una película de terror, no sé cómo explicar la sangre que salía”. Y comentó que el lugar tiene un servicio de salud bastante precario.

Sin embargo, tratando de ponerle un poco de humor a la situación, el actor contó una insólita anécdota de cuando lo trasladaron a la clínica. “Cuando me suben al auto, la sangre salía para todos lados, el brasilero se volvió loco y gritaba. ´Pará un poco, me estás poniendo nervioso´, le digo. Nico, el argentino, me hacía un torniquete porque la sangre era como en Pulp Fiction. Y el brasilero empezó a agarrar todos los baches, las lomas de burro. Le decía: ´Andá más despacio, me vas a matar´”, relató.

Entonces reveló el otro accidente que tuvo: “Cuando llego a la salita, me sube a una silla de ruedas y el tipo, de la fuerza, agarra un zócalo y me tira al piso. Ya ahí le dije: ´Salí de mi vista, brasuca, no te quiero ver más, dejame en la guardia, te lo pido por Dios´”. Por último, Fede destacó la presencia de su madre, Carmen Barbieri, y de Sofía Aldrey, su novia. “Llegaron antes que yo a la salita”.

Fede Bal horas después de su accidente

Apenas conoció la noticia, Carmen viajó inmediatamente al país vecino para acompañarlo. Y este lunes salió al aire en Mañanísima, el ciclo que ella conduce de lunes a viernes en Ciudad Magazine y dio más detalles de cómo se encuentra el actor. “Estoy en el hospital donde a Federico le dieron una suite muy grande, hay un lugar separado donde pueden estar los amigos y donde estoy yo. Recién me cayó la ficha de todo lo que pasó porque se podría haber matado”, dijo muy angustiada la conductora.

Con respecto a cómo se encuentra pasando estas horas el actor, Barbieri había manifestado: “Lo están acribillando con antibióticos, calmantes y morfina porque los dolores son insoportables. El estado de ánimo de él es bueno y todo el tiempo está haciendo bromas y chistes de mal gusto de humor negro, pero está sufriendo mucho la verdad. Sé que está con un gran dolor, pero lo controlan y lo están tratando genial es el hospital”.

