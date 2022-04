La palabra de Diego Pérez sobre su salud tras la sorpresiva suspensión de la función de Toc Toc

El actor y comediante no pudo estar presente en la función de Toc Toc el jueves

El jueves por la noche el Multiteatro Comafi comunicó a través de sus redes sociales la suspensión de la función de Toc Toc, la exitosa obra que permanece en cartel hace 11 años. Según informaron, el motivo recayó en un malestar físico de Diego Pérez, integrante del elenco protágonico. En diálogo con Teleshow, el actor confirmó que tuvo un pico de presión manera inesperada y contó cómo se encuentra.

La comedia se presenta de miércoles a domingo en la calle Corrientes -con doble función los sábados- pero de manera excepcional este jueves anunciaron que el elenco no se subiría a las tablas. Tal como detalló el teatro en su cuenta de Twitter, el comediante explicó que sintió una descompensación de forma imprevista. “Tuve un pico de presión, pero por suerte todos los estudios están saliendo bien y va bajando de a poquito todo”, aseguró Pérez al ser consultado por este medio.

El comunicado del Multiteatro Comafi por la suspensión de la función de Toc Toc

En cuanto a la posibilidad de tomarse unos días para descansar, aclaró que se recuperó rápidamente y consultó a los médicos por prevención. “Reposo no me voy a tomar, salvo que me lo diga el médico especialmente, así que si puedo hacer función mañana, la voy a hacer, como corresponde”, sostuvo. Y agregó: “Yo soy de los que nunca quieren faltar”. En este sentido, recalcó que está orgulloso de formar parte de una ficción que lleva más de una década renovando su encuentro con el público.

El Multiteatro Comafi, por su parte, publicó un tuit donde aclaró que todas las entradas tendrán devolución o canje, según elija el espectador, por los mismos canales por donde fueron adquiridas. El elenco lo completan Ernesto Claudio, Natacha Córdoba, Diego Freigedo, Gabriela Grinblat, Gabriela Licht, y Mora Lestingi. La obra superó todos los récords con más de dos millones de espectadores y el concepto de vigencia en su máximo esplendor. Escrita por el autor francés Laurent Baffie, el argumento se centra en seis personajes que padecen distintos trastornos obsesivo-compulsivo (TOC) y se encuentran en la sala de espera de un psiquiatra, con el fin de solucionar sus problemas. Sin embargo, el psicoanalista nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan que sacarán sus propias conclusiones.

Diego Pérez forma parte del elenco de Toc Toc, la exitosa obra teatral que permanece en cartel hace 11 años

Bajo la dirección de Lía Jelín, los personajes enriquecen la hilarante trama: Camilo, un taxista que hace cálculos de todo; Blanca, una mujer obsesionada con la limpieza; Lili, que repite dos veces todo lo que dice; Otto, quien ordena todo de forma simétrica; María Auxiliadora, que sufre la obsesión de verificar cada cosa que hace; y Alfredo, quien padece el síndrome de Tourette. La idea de una terapia colectiva improvisada para paliar la espera gana protagonismo y los diálogos giran en torno a los conflictos que atraviesan en la vida diaria cada vez que enfrentan sus peores temores.

Cabe recordar que en enero último el ex ShowMatch había perdido una billetera con todos sus documentos en la vía pública durante una corta estadía en Mar del Plata antes del reestro de la comedia en la calle Corrientes, y luego de publicarlo en sus redes sociales tuvo la fortuna de recuperarla. “Gracias a todos los que se ocuparon y preocuparon por mí. Volví a ser yo, toda mi vida, la cédula verde, las tarjetas, el registro, estaban ahí, y sigue habiendo buenas personas en este mundo. ¡Me emociona muchísimo la solidaridad de todos, infinitas gracias”, expresó en aquel momento.

