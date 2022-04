El desconcierto en vivo de Fabián Doman cuando una mujer le pidió que volviera con Evelyn Von Brocke

Una mujer sorprendio a Fabian Doman en vivo: "Volve con tu mujer, dejate de joder"

En los últimos días es noticia la “mega toma” de terrenos en la localidad bonaerense de Los Hornos, perteneciente al partido de La Plata. La semana pasada, el periodista Gastón Marote de Momento D (El Trece) denunció haber sido amedrentado durante su cobertura del tema, y tras esto, el programa volvió al lugar de los hechos. En la nota, Fabián Doman tuvo un cruce con una vecina llamada Mónica, quien estaba en el lugar.

“Del mismo modo que a vos y a tu pibe no le tienen que robar, a este señor dueño del terreno tampoco. Es el mismo sentido”, le dijo el conductor a la señora. Y ella advirtió: “Y bueno, que lo alambre, que ponga luces...”. “Bueno, pero si vos me decís que si lo va a alambrar, le vas a sacar los alambres...”, le retrucó el periodista. “Ah, voy a hacer eso si no levanta la denuncia”, agregó la señora en referencia a un vecino suyo que fue denunciado por la toma. “Ah, la denuncia la van a levantar. Si era eso, ya está solucionado”, le aclaró Doman y la señora estaba satisfecha con la noticia.

Pero al despedirse, Mónica le espetó un comentario de índole personal al conductor. “Che, escuchame... Volvé con tu mujer, eh. Dejate de joder”, le dijo a Doman ante su sorpresa: “¿Con quién querés que vuelva, Mónica?”, preguntó el conductor, desconcertado. “Con Evelyn, la mejor”, le contestó la señora, haciendo referencia a Evelyn Von Brocke, esposa de Fabián durante veinte años y con dos hijos en común. “¡Aguante Viviana!”, gritaban las panelistas en el estudio, para alentar a Salama, actual pareja del conductor.

Mónica le dijo a Fabián Doman que vuelva con Evelyn Von Brocke

“Evelyn está felizmente casada. Tiene un marido, al que quiero mucho. Son felices”, quiso salir del paso Doman. Mientras, Cinthia Fernández le decía: “No te quiere si te dice que vuelvas con Evelyn”. “Evelyn es la madre de mis hijos, una gran madre”, completó el conductor. Sin embargo, la mujer desde el móvil insistía: “Hay que ver quien metió la pata primero, eh. ¡Me parece que vos!”, le dijo.

“¿De qué me acusas?”, se defendió Doman entre risas. “Nadie metió la pata. Aparte eso fue hace ocho, nueve años, Mónica!”, agregó y cerró el móvil. “Va a laburar de panelista, Mónica. Che, no la saco del aire... Van a creer que la saco del aire. Le mando un beso, pero tengo un corte atrasado. A ésta me la mandaron, eh. Momento Bendita en el aire”, dijo el conductor, en referencia al programa de Beto Casella, el cual levanta estos momentos desopilantes de la tevé.

Evelyn Von Brocke y Fabián Doman se separaron en 2013 luego de veinte años de matrimonio

El jueves de la semana pasada un equipo del programa Momento D se dirigió a la zona para relatar cómo viven y quiénes son los habitantes del lugar. Sin embargo, antes de salir al aire fueron amenazados por un grupo de personas que intentó impedirlo.

“Yo vi imágenes más temprano de que estuviésemos al aire donde aparecieron unos señores en una camioneta, pidiéndoles a ustedes que se vayan, increpándolos”, afirmó el conductor. “Pasó un vehículo, pasaron personas exhibiendo armas. Nosotros preguntamos acá, pero nada que ver, no tienen que ver con ellos”, confirmó Marote, despegando de esa situación a quienes estaban a su lado en ese momento esperando ser entrevistados.

SEGUIR LEYENDO: