El regreso exitoso de la comedia Una semana nada más: récord histórico de espectadores en Mar del Plata

Gime Accardi regresó luego de la operación

Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, protagonistas de la comedia Una semana nada más, debutaron en el teatro Neptuno de Mar del Plata. En la primera función del miércoles por la noche, fueron ovacionados por el público a sala llena.

Después del éxito logrado en Buenos Aires y en Mar del Plata, la comedia teatral volvió a La Feliz para dar inicio a la gira que recorrerá varias localidades de la Argentina, como Rosario, Jujuy, Salta, La Plata, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Desde anoche y hasta el 17 de abril, se presentan en el teatro Neptuno de la ciudad balnearia.

Este regreso fue muy especial para Gimena, quien regresó a las tablas luego de sufrir un accidente doméstico que sufrió a principios de febrero. Por este motivo, debieron suspender por casi dos meses la debido la comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría y producción general de Nicolás Vázquez y Preludio.

Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Roja, protagonistas de Una semana nada más

“Recién llegué a Mar del Plata, me quedé un rato sola en el departamento que alquilamos. Estoy tan emocionada, contenta y feliz...”, señaló Accardi en un video que grabó para compartir con sus seguidores de Instagram. “De estar acá de vuelta, de subirme a un escenario. Si lloro me mato... No lloro públicamente. Qué vergüenza, pero esta también soy yo. La nueva Gime post fractura es más sensible y está grande”, reconoció la artista al mostrarse vulnerable por primera vez.

“Me emociona mucho estar de vuelta, subirme a un escenario, hacer lo que amo y hacerlos reír. Nunca me muestro vulnerable ni me victimizo públicamente”, aclaró a corazón abierto. “No es esa la idea, quiero mostrarles que estoy emocionada, feliz y agradecida. Se re siente el amor y y lo agradezco”, cerró Accardi, muy emocionada por su vuelta al trabajo en Semana Santa en Mar del Plata.

Cabe recordar que la actriz tuvo una fuerte caída mientras subía la escalera con su perra. La correa se enganchó y se cayó. De esta manera, sufrió una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero. Por esta lesión, debió pasar por el quirófano, motivo por el que no pudo seguir trabajando en el teatro Radio City. “Ya consultamos con 4 traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía. Así que eso nos lleva a suspender las funciones y a priorizar la salud como siempre. Gracias por sus mensajes”, anunció en Instagram.

Unos días más tarde, llegó a Capital Federal, donde fue operada con éxito en el Sanatorio De La Trinidad de San Isidro. Ella misma contó a sus seguidores detalles de la intervención realizada por Pedro Hansing, médico del plantel de fútbol del Club Atlético River Plate: “Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos. Gracias a la gente que trabaja en la Trinidad de San Isidro (sede Thames) por hospedarme seis días con amor y paciencia, a todo el personal de salud: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, limpieza, nutricionistas, cocina y camareras que me visitaron y asistieron con amor durante mi estadía sedada y dolorosa, entre rescates de Morfina, Tramadol y quien sabe ya cuántos analgésicos me dieron...”.

Luego, comenzó la rehabilitación con Ricky Confalonieri para recuperar la movilidad y volver a trabajar. Seguramente, fue un proceso doloroso y complejo, pero Gimena hizo un enorme esfuerzo por lograr su máximo objetivo: regresar a los escenarios con un estado de salud óptimo. En todo momento la acompañó de manera incondicional su pareja, Nico. Por este motivo, la actriz están tan feliz de volver a trabajar, ya que ama su profesión.

