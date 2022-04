El mensaje que Wanda Nara le escribió a Mauro Icardi tras diez días sin verse

Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara llegó hace diez días a la Argentina. Por su parte, Mauro Icardi se quedó en París para cumplir con sus compromisos laborales. La empresaria vino al país para el lanzamiento de nuevos productos de su empresa de cosméticos.

Sin embargo, después del escándalo amoroso que involucró a la China Suárez, la mayor de las hermanas Nara compartió un mensaje dedicado a su esposo. “Te extraño”, le escribió la mediática en su cuenta de Instagram, junto a una imagen del jugador del PSG.

La empresaria sorprendió con dicho viaje ya que no detalló el destino al que se dirigía. Luego se supo que fue una sorpresa para su hermana Zaira, a quien le envió una selfie desde el avión avisándole que estaba camino a la Argentina para estar presente en el cumpleaños de Malaika, la hija de la modelo, y sobrina de Wanda.

Mauro Icardi, por su parte, se quedó en la capital francesa porque debía cumplir con sus compromisos laborales con el club. Y Valentino, Constantino y Benedicto -de su matrimonio anterior con Maxi López- tampoco viajaron al cumpleaños de su prima ya que no podían faltar al colegio y tampoco a las actividades extracurriculares que realizan.

Wanda Nara le dedicó un romántico mensaje a Mauro Icardi desde la Argentina

Durante su estadía en Buenos Aires, Wanda aprovechó la oportunidad para visitar su local de cosméticos, también dio entrevistas, pero el plan principal de su visita al país fue acompañar a su hermana, quien atraviesa una crisis con Jakob Von Plessen y también que sus hijas pasen tiempo con su familia.

Mientras su esposa está en la Argentina, Mauro Icardi no ha tenido demasiada actividad en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi ocho millones de seguidores. De manera tal que poco se sabe lo que ha hecho durante estos días. Por caso, desde que volvió a abrir su perfil -lo había cerrado cuando se desató el escándalo con Eugenia la China Suárez- suele publicar fotos o videos de su vida familiar con Wanda y sus hijos.

La propia empresaria aclaró que la relación con su marido está igual que siempre y que eligieron bajar el perfil mediático para preservar el bienestar de su familia. “Estoy bien, son cosas que pasan. El tema es que yo cuento todo, o casi todo”, había dicho en diálogo con Ángel de Brito en la entrevista para LAM que dio desde su local de cosméticos en el shopping Abasto. “No hay facturas, nadie le debe nada a nadie. Conozco a los personajes de esta historia, cada uno sabe como se maneja cada uno”, agregó sobre el escándalo con su marido y la actriz argentina.

Consultada por su relación actual con Maxi López, padre de sus hijos varones, con quien se mostró más cerca en el último tiempo. “Es parte de la maduración. Yo nunca cambié, siempre trate de ser cordial por el bienestar de mis hijos, pero me dolía cuando decía que no veía a los chicos. No hubo baches, más que los normales de dos personas que viven en ciudades diferentes y cada uno tiene su agenda”, explicó. Y respecto al custodio Agustín Longueiras, a quien se lo vinculó sentimentalmente durante su visita para las fiestas, fue terminante. “Yo no lo contraté, sí a una empresa”, relató, y agregó que Mauro nunca estuvo celoso de él, como también había trascendido.

