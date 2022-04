El Pollo Álvarez vivió una incómoda situación al aire: la testigo de un crimen se tentó mientras la entrevistaba

El Pollo Álvarez entrevistaba a la testigo de un crimen cuando la mujer se tentó en vivo (Video: "Nosotros a la Mañana" - El Trece)

En un programa en vivo, son muchas las situaciones que no se pueden prever: desde momentos incómodos hasta inesperadas tentadas. Pero todo eso junto le sucedió al Pollo Álvarez este martes en Nosotros a la mañana, mientras estaba en un móvil con la testigo del crimen de una mujer de ochenta años, que fue encontrada estrangulada en Vicente López. A pesar de que el tema que estaban tratando era muy grave, la entrevistada en un momento comenzó a reírse por los nervios que le provocaba estar dialogando con el conductor.

“Ay, Pollo, estoy emocionada de escucharte. Te veo todos los días ¡No lo puedo creer! Voy a ser famosa”, expresó. “Gracias, Rita. Te mando un beso enorme”, le contestó él. “Gracias...”, intentó seguir la mujer, pero no podía parar de reír. “Rita, pará...sacá el graph porque no pega”, pidió el anfitrión, porque en pantalla todavía aparecía información sobre el asesinato del cual estaban conversando. Pero rápidamente agregó: “Rita, te queremos ¿Querés mandarle un beso a alguien?”. “¡Sí, sí! A todos...a mi familia...Vivimos acá en Vicente López desde siempre. Y tengo a mi hermana que vive en Trenque Lauquen”, contestó entre carcajadas nerviosas. “Les mandamos un beso grande a todos, Rita”, le dijo Álvarez mientras la señora abrazaba al cronista Santiago Zeyén. “Yo aprovecho”, expresó ella divertida.

“Voy a ver cómo cambio este clima. Quedate ahí porque te voy a dar un abrazo, estoy medio rengo porque me jodí los ligamentos. Pero abrazame”, bromeó el conductor mientras jugaba con la pantalla partida a que la abrazaba a la distancia. Y cuando por fin lograron el “saludo virtual”, ´él la despidió: “Beso, Rita. Chau mi amor”. Sin embargo, el movilero aprovechó la dispersión para consultarle si le gustaban sus bromas, algo que ella respondió de forma afirmativa, “Los espero todos los días. Otra vez me voy a emocionar”, señaló y Zeyén se despidió con uno de sus típicos chistes. “Sabés cómo suena el teléfono de un carpintero… Aserrín….”, remató para cerrar la nota entre aplausos.

Días atrás, el Pollo había contado que se lesionó jugando al fútbol y deberá operarse. “Gracias a todos por los mensajes y el cariño. Paso en limpio para los que me preguntan: me rompí los ligamentos cruzados jugando al fútbol con amigos. Ahora tengo dolor y no puedo caminar, pero mañana voy a ir al programa. Me voy a operar cuando tenga laboralmente el tiempo y las ganas de poder llevar a cabo el postoperatorio o lo que el médico me indique ¡Por suerte es algo que se cura y ya voy a estar mejor! Veré si tengo que tengo que aprender algo de todo esto o de mi salud este año”, expresó para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Las stories de El Pollo Álvarez para contar en detalle su lesión

Al ver la repercusión que tomó su lesión, volvió a manifestarse: “Estoy leyendo algunas notas y agradezco la preocupación, pero no dejo ningún programa ni abandono nada. Mañana voy al canal y ya veré cuándo me opero ¡Gracias!”. Y cerró: “Por otro lado, y de corazón, esto no es grave, grave es otra cosa y un montón de gente que la pasa mal con enfermedades difíciles, esto es tan solo una ´japa´ pero nada que no se solucione, yo no escribo los títulos ni las notas. Por eso lo aclaro por respeto a los que están sufriendo de verdad. Gracias”.

