Carolina Oltra se quitó los implantes mamarios y explicó: “Un día fui libre y dije basta”

Carolina Oltra mostró cómo está luego de quitarse los implantes mamarios

Contrario a lo que los parámetros de belleza “exigen” hoy en día, Carolina Oltra tomó la decisión de quitarse los implantes mamarios que se había colocado años atrás. Y lo hizo para priorizar su salud. Así lo dejó en claro en un extenso posteo que hizo en su cuenta de Instagram, donde detalló los motivos.

“Y un día fui libre y le dije BASTA a estas bolsas tóxicas repletas de metales pesados lastimando a mi cuerpo”, comenzó expresando en la publicación, en la que también mostró una imagen suya en la cama de una clínica, mientras sostenía en sus manos las prótesis que le acababan de extraer.

En tanto, continuó a modo informativo: “¿Sabías? Los implantes mamarios son cuerpos extraños grandes que interfieren y debilitan el sistema inmunitario, lo que desencadena una disfunción inmunitaria y, a menudo, síntomas autoinmunes. El sistema inmunitario debilitado permite que los patógenos oportunistas se afiancen. El cuerpo queda vulnerable a virus, bacterias, parásitos, hongos y otros invasores contra los que normalmente podría defenderse, causando infecciones graves y reactivando virus latentes”.

El posteo de Carolina Oltra tras sacarse los implantes mamarios

“Además, los implantes están hechos de una mezcla de sustancias químicas neurotóxicas y cancerígenas y metales pesados que se descomponen lentamente y se acumulan en el cuerpo, provocando una sobrecarga de toxicidad. Todas las cubiertas de los implantes están hechas de silicona y son semipermeables. Tras la implantación, liberan metales pesados, silicona y productos químicos que pueden migrar y almacenarse en todo el cuerpo”, agregó.

Y explicó sobre las consecuencias que pueden desencadenar: “La silicona es un adyuvante y un disruptor endocrino. Es un irritante interno que tiene la capacidad de modular funciones inmunológicas, endocrinológicas y de neurotransmisores. La silicona que se escapa de los implantes mamarios se encuentra en una forma de bajo peso molecular, que es muy tóxica para el cuerpo. Sus efectos generalizados inducen la toxicidad de la silicona y pueden afectar muchas funciones. La exposición a sustancias químicas tóxicas provoca trastornos inmunitarios (autoinmunidad, alergias, infecciones recurrentes), envejecimiento acelerado, síntomas neurológicos y más (...)”

Por lo tanto, y con el fin de alertar a sus seguidoras, apuntó: “Si presentas alguno o varios de estos síntomas (foto número 2), podrías considerar ´la enfermedad de implantes mamarios´ o a veces conocida como ´enfermedad de ASIA´ y si estás por ponerte las bolsas, ¡al menos lee e informate! Las decisiones tomadas a conciencia son decisiones muchas veces, mas acertadas! La SALUD esta primero”

Los síntomas que Carolina Oltra destacó que hay que prestarles atención

Horas más tarde, en el mediodía del domingo, la modelo compartió en sus stories un breve video en el que se la veía reposando: “¡24 horas post explantación y así estoy! ¡El equipo médico es fundamental! Eternamente agradecida”, escribió y etiquetó a los profesionales que estuvieron a cargo de la intervención.

En 2019, durante una visita a PH, Podemos Hablar, Oltra se había referido a la muerte de su padre, Silvio, luego de que el helicóptero Bell 206 Jet Ranger que piloteaba junto a Carlos Saúl Facundo Menem rumbo a Rosario se precipitara a tierra en la localidad bonaerense de Ramallo. Las causas del accidente hasta el día de hoy siguen siendo confusas. “A mí no me resuelve que digan fue esto o fue lo otro, porque a mi papá no me lo traen de vuelta. Entonces, no voy a gastar el poco tiempo de vida que tengo en averiguar algo, ya que en realidad no voy a conseguir lo que quiero, que es a mi papá. Con lo cual prefiero gastar mi energía en vivir mi vida, ser una buena mamá y poner mi energía en otro lado”, había señalado. Además, dijo que “si fue un atentado no fue hacia mi papá”, en referencia al hijo del ex presidente.

