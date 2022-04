Verónica Paschiero confirmó su relación con Hernán Drago: “Me enamoró lo buena persona que es”

La bailarina contó que está saliendo con el modelo desde hace casi un año

Desde fines de octubre empezó a circular el rumor de que Hernán Drago había vuelto a apostar al amor. Lo cierto es que para ese entonces el modelo ya mantenía una relación de bajo perfil con Verónica Paschiero. Así lo confirmó la bailarina y coreógrafa en una entrevista con Mitre Live, donde confesó que empezaron a salir hace casi un año. Las miradas cómplices surgieron en los estudios de Bienvenidos a bordo (El Trece), donde coincidieron como compañeros de trabajo y poco a poco las charlas trascendieron del ámbito laboral y se convirtieron en citas románticas.

En diálogo con Juan Etchegoyen, la profesora de educación física le declaró su amor al modelo y aseguró que están pasando un excelente momento. “Puedo confirmar la relación, pero no te puedo dar un titulo de novia porque nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos, no ocurrió”, explicó. Sin embargo, aprovechó para lanzarle un indirecta a su pareja: “Obviamente Hernán me está escuchando y yo le tiro el palito, pero siempre fue un vínculo muy lindo desde que empezamos a vernos”.

“No es un touch and go porque tampoco es que nos estamos conociendo, esto empezó en mayo”, aclaró. En este sentido, contó que se conocieron en el programa que actualmente conduce Laurita Fernández, pero que en ese entonces contaba con la conducción de Guido Kaczka. “Nunca había trabajado para Kuarzo y quería cuidar mi espacio, estábamos en pandemia, y después de no hacer nada tanto tiempo estaba súper agradecida por la oportunidad así que me re concentraba en eso”, aseguró.

"Salimos desde mayo", aseguró Verónica Paschiero sobre su relación con Hernán Drago

“Yo soy muy tímida en las relaciones, nunca me levanté un pibe ni le dije a nadie ‘me gustás’, soy muy reservada y sobre todo en los lugares de trabajo”, remarcó. Por este motivo confesó que fue Drago quien dio el primer paso en el detrás de escena del ciclo: “Aparece un día y me dice: ‘¿Y nosotros cuando bailamos juntos?’; me tomó por sorpresa y me salió responderle: ‘Cuando quieras’”. Justo ese día era el cumpleaños del modelo, pero la bailarina aclaró que no lo sabía porque nunca habían tenido diálogo anteriormente.

“Gracias a eso le pongo la fecha de 17 de mayo al comienzo de todo. Así empezó, haciéndose el gracioso, y después me buscó en Instagram”, comentó. “Yo pensé: ‘No me voy a meter en esto porque capaz le escribe a todas, o está con alguien, no lo conocía y no me daba mucho su perfil, pero cuando lo fui conociendo entre mensaje y mensaje me gustó mucho su simpleza”, expresó sobre sus dudas antes de iniciar la relación.

Verónica Paschiero en Bienvenidos a bordo: realizó varias coreografías para los duelos de baile

Sobre la primera salida juntos, reveló que la invitó a tomar una copa de vino: “Me dijo que no era buen bebedor, y me alivió porque yo no tomo prácticamente, a penas una copa tolero. Salimos y capaz era pasar un buen momento, que podía quedar ahí, pero hasta ahora seguimos”. Luego de conocerse en persona, todo fluyó y encontraron muchos intereses en común. “Hernán es simple y yo soy una mina muy sencilla también; le gusta la naturaleza, los animales, muchas cosas que a mí me atraen, también la actividad física, y no tiene muchas vueltas para relacionarse, eso me gustó”, reflexionó sobre el flechazo.

Puntualmente sobre qué la enamoró, se deshizo en elogios hacia Drago: “Es buena persona, buena gente, podemos hablar de cualquier cosa y eso me encanta. Le gusta la música, toca la guitarra, canta muy lindo, me gustaron muchas facetas suyas”. Cabe recordar que Andrea Taboada ya había anticipado el noviazgo en Los Ángeles de la Mañana cinco meses atrás: “Sale con Verónica Paschiero, ella es coach, entrenadora, baila divino y es la novia”.

Además la bailarina tuvo un pasado como coach del Bailando por un Sueño de ShowMatch (El Trece), en distintas temporadas: además de haber trabajado con Yanina Latorre (en el año 2017), también lo hizo con Fernando Vázquez (cantante de Rombai, en la temporada 2016) y con la dupla Cinthia Fernández y Martín Baclini (en 2019). Es oriunda de San Francisco, provincia de Córdoba, y además de ser coreógrafa, tiene un gran bagaje como integrante de elencos en teatro de revista.

