Thomas Fort habló de “posibles situaciones de violencia” de Gustavo Martínez a Marta y Felipe: “Ellos callaron para cuidarlo”

Thomas Fort habló de la muerte de Gustavo Martínez

“Es un tema delicado. No podría decir nada sin que me explote algún quilombo por algún lado, pero lo voy a decir igual...”.

Thomas Fort, sobrino de Ricardo, se refirió a las versiones que indicaban que estaba distanciado de sus primos Marta y Felipe a partir de la muerte de quien fuera su tutor, Gustavo Martínez, con quien él tuvo una buena relación desde que era chico. Por caso, lo calificó como un referente ya que fue quien lo entrenó desde los 15 años. “Era casi como un tío más”, aseguró.

En tanto, dijo que que luego del fallecimiento del empresario, en noviembre de 2013, perdió contacto porque Gustavo “empezó a dedicarse más a los chicos”, por los mellizos. Y reveló que en ese tiempo tuvieron algún cruce de palabras. “Cuando empecé a hacerme más público y me preguntaban por mi relación con Ricardo yo trataba de decir lo mejor que podía, pero la realidad es que no tengo tan buenos recuerdos con Ricardo. Y eso a él le dolió. Y tuvimos una pequeña diferencia, nada grave”, contó el joven en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Luego aclaró que le pidió disculpas al personal trainer y le explicó que no tenía experiencia en los medios para hacer declaraciones públicas.

También indicó que estaba al tanto de que Gustavo tenía principio de Alzheimer. “Después parece que empezaron a pasar otras cosas, fruto de su enfermedad”, agregó y dijo que “el enojo de Felipe” en sus posteos inmediatos después de la muerte de su tutor “vienen a que apartemente en la casa pasaban situaciones que no estaban del todo bien”.

Marta y Felipe junto a su padre Ricardo Fort, quien luego fue su tutor legal Gustavo Martínez y su niñera Marisa López

“El sobrino de Gustavo hace un posteo preguntándose estas cosas, por qué seguían en contacto con una persona que estaba disminuida en su capacidad, por qué el entorno no lo cuidó de esa situación”, siguió Thomas Fort e hizo una salvedad: “Esto no es para ensuciar a Gustavo. Todo lo contrario, manteniendo lo buena persona que era, estaba en una situación de desmejora de sus capacidades cognitivas y todo lo que conlleva a eso”.

“¿Pasaban cosas que no estaban bien? ¿Te llegó alguna versión de algo que pasaba”, preguntó el periodista. Y el sobrino de Ricardo Fort respondió que “eso fue lo que le molestó” a sus primos. “Ellos, queriendo cuidar la figura de Gustavo, se callaron muchas cosas y eso los convierte en víctimas también, porque siendo menores y sufriendo situaciones posibles de violencia...”, aseguró y agregó: “Porque, a ver, se suicidó. No es que los chicos cumplieron la mayoría y se desvincularon. Había toda una evolución de cosas que las mantuvieron en hermetismo total poniéndolos en riesgo a ellos”.

Por su parte, sugirió que Gustavo Martínez “no podría haber sido tutor de los chicos, no contando con su plena capacidad”. Y volvió a referirse a las palabras de su primo, quien había digo que su padre recibiría a su tutor con los brazos cerrados y que “las únicas personas que siempre” estuvieron con él y su hermana habían sido su niñera Marisa López, su tío Eduardo Fort y su abogado César Carozza. “Todo ese famoso entorno que refiere Felipe que son tan espectaculares realmente no son tan espectaculares”, consideró Thomas.

La emotiva despedida de Thomas Fort a Gustavo Martínez

En tanto, afirmó que en un principio el posteo de su primo lo “puso muy mal” porque no entendía lo que sucedía. “Hasta que, con el correr de los días me fui enterando de cosas y dije ‘ah, bueno’. Traté de que cada cosa esté en su lugar, de no condenar a Gustavo porque era un buen tipo realmente”. Y agregó: “No estoy en contra de mis primos porque ellos son víctimas”.

Por su parte, dijo que en los últimos días no tuvo contacto con Felipe, quien está en el exterior -”es difícil de contactar, no le da bola a las redes”- y que con Marta tuvo “un cruce”. “Me entendí bien. Está todo bien. A ellos los quiero, son mi sangre”.

“¿Te dio bronca lo que dijo la familia de Gustavo?”, preguntó el periodista. “En frío no entendés lo que pasó, por qué Felipe diría eso, más teniendo los recuerdos que yo tenía de Gustavo. Al enterarme del resto, les habrá pasado lo mismo a ellos. Hay otros problemas que acarrea eso de fondo”, reflexionó Thomas Fort.

