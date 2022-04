La indignación de Andrés Ciro Martínez, varado en la frontera con Uruguay: “Sin dormir y con mucha bronca por esta falta de respeto”

Ciro Martínez

Andrés Ciro Martínez se presentará esta noche en la localidad uruguaya de Minas, a 120 kilómetros de Montevideo. Sin embargo, antes de cruzar la frontera, el micro que llevaba a él, a los músicos y a los quipos estuvo varado durante más de seis horas y el ex Los Piojos expresó su indignación a través de sus redes sociales.

“Venimos a tocar al Festival Minas y Abril a beneficio del Hospital público Alfredo Vidal y Fuentes, Está hecho el trámite para el día de la fecha, pero parece que no vamos a poder llegar por ejemplo a probar sonido porque acá no hay nadie”, escribió en una historia con una foto en la que muestra el paso a frontera de Fray Bentos, completamente vacío.

Ciro Martínez, varado en la frontera con Uruguay

Luego, siguió con una imagen del area de control integrado Fray Bentos: “Cuatro horas y seguimos acá”. “Sin novedad, 4.40 esperando alguna respuesta”, insistió. Ya cada vez con menos paciencia, compartió una nota del mandatario del vecino país, Luis Lacalle Pou titulada “Todos los días me levanto y agradezco ser el presidente de la república”. A lo que el músico comentó: “Levántese pronto presidente que hace cinco horas estamos golpeando la puerta de su querido país, tierra de mi abuelo, y acá n nos atiende nadie”.

Su última historia fue alrededor de las siete de la mañana: “Ya seis horas esperando, es de día, querido público uruguayo haremos todo lo posible por llegar y tocar hoy. Sin dormir y con mucha bronca por esta falta de respeto”.

Después no volvió a referirse al tema ni a subir nada a sus redes, por lo que se cree que finalmente pudo pasar. Después de cruzar la frontera y realizar todos los papeles pertinentes, Martínez y su equipo tienen cinco horas de viaje en auto hasta llegar a Minas, donde se realizará el show de esta noche.

El paso fronterizo, según la página de Argentina.gob está abierto las 24 horas para salir del país y de 8.00 a 20.00 para quienes deseen ingresar desde Uruguay.

Hace diez días Ciro vivió un momento muy feliz cuando acompañó a su hija Katja al altar. La actriz mamá de Helena se casó y dio una gran fiesta a la que asistieron amigos y familiares y el show musical por supuesto, estuvo a cargo de su papá. . El músico tocó para los invitados los éxitos de Los Piojos “El Farolito”, “Verano del ‘92″ y “Como Alí” y el tema de Ciro y los persas, “Qué placer verte otra vez”.

A la gran fiesta que se realizó en el Palacio Sans Souci asistieron varios famosos como Cande Vetrano, que fue compañera de la actriz en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Lizardo Ponce, El Purre, Ángela Torres, Delfina Cháves y Manu Viale.

En mayo del 2019 el cantante interrumpió un recital en el Luna Park para realizar un gran anuncio. “¿Qué quieren escuchar? ¿Les va una noticia? No sé si la veo ahí en la platea, no sé si está mi hija… Bueno, señores, ¡mi hija me va a hacer abuelo!”, reveló quien es papá de Manuela de 21, Alejandro de 11 y Katja, de 25. De esa manera informaba sobre la llegada de Helena.

En ese momento fue la futura mamá la encargada de compartir el emotivo video de su papá anunciando su abuelazgo: “Anoche viví uno de los momentos más emocionantes de mi vida (estaba tan emocionada que ni pude filmarlo), por suerte encontré algunos videos y acá esta la noticia. No sabía bien cómo contarlo (en algún momento había que hacerlo) así que acá lo dijo mi papá. Voy a tener un bebito, y estoy pasando el momento más feliz de mi vida. Toda mi vida soñé con esto (los que me conocen lo saben) lo/la esperamos con todo el amor del mundo”.

