Alina Moine y Marcelo Gallardo habrían formalizado su relación: “Se aman profundamente”

Alina Moine y Marcelo Gallardo habrían formalizado su relación

A partir de unas imágenes en un aeropuerto de Salta, en donde supuestamente habían visto paseando a Alina Moine y Marcelo Gallardo, se confirmó el romance entre la periodista y el DT de River, quienes en 2019 habían desmentido que tuvieran una relación. Todo surgió en Socios del espectáculo, donde mostraron el video que circuló en las redes sociales. Sin embargo, ella misma aclaró que no era la mujer que viajó a Salta sino que se trata de la pareja de un amigo íntimo del ex jugador.

Luli Fernández -panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece- contó que se comunicó con la periodista para chequear la información: le negó aquel viaje a Salta, y dejó de responder cuando fue consultada por la veracidad de su relación. Por tal motivo, la modelo se comunicó con otro amigo íntimo del DT, quien sí confirmó el noviazgo. Y hasta habló de los sentimientos de la pareja.

“Se aman profundamente”, habrían sido las palabras de la persona con quien habló la panelista del programa, quien además aclaró que desde el entorno de la pareja ya es una relación blanqueada, pese a que intentan mantenerla lejos del ámbito mediático por sus respectivos trabajos. “Prefieren guardarlo y mantenerlo en la intimidad. Por eso, (Alina) deja de responder”, contó Luli Fernández.

Las versiones de romance habían surgido en septiembre de 2019. Por aquel entonces, la información contaba que la periodista y el deportista habían comenzado una relación después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de la Copa Libertadores en diciembre de 2018. Sin embargo, ella misma fue quien desmintió las versiones.

Alina Moine y Marcelo Gallardo

“Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo”, respondió a Teleshow Alina Moine sobre aquellas especulaciones. Por su parte, aclaró que se había comunicado con Gallardo para hablar de lo que se decía de ellos. “Sacamos conclusiones en su momento. Como periodista deportiva tengo mi teoría, pero prefiero dejarlo así. No tiene sentido darle entidad. Dejémoslo ahí”, sostuvo en aquel momento.

Marcelo Gallardo se separó hace cinco años de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos y tres hijos: Nahuel, Matías y Santino. Sin embargo, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y ella quedó embarazada de Benjamín. Según contó Luli Fernández este viernes, habían querido darle una segunda oportunidad a su relación, pero no funcionó y decidieron ponerle punto final. Desde entonces, mantienen un excelente vínculo como ex pareja y por el bien de sus hijos.

Rodrigo Lussich sumó la información de que La Rosa en este momento se encuentra en el sur argentino con su nueva pareja y que por ese motivo Alina Moine y Marcelo Gallardo tampoco tendrían reparos en que se confirme su romance, pese a que ambos intentan preservar la intimidad de su pareja. “Estoy cansada de que hablen de relaciones clandestinas”, le habría dicho la periodista a su círculo íntimo, según el conductor del programa.

