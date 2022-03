Militta Bora

Este sábado, Militta Bora se convirtió en la primera eliminada en El Hotel de los Famosos (El Trece), después de perder en un desafío frente a Kate Rodríguez. “Este duelo es a todo o nada. Una se va, la otra se queda”, anunció Pampita Ardohain al comienzo del juego.

En el desafío las participantes pusieron en juego su destreza, control, concentración y motricidad fina. Aunque el duelo estuvo muy peleado, Militta no pudo contra Kate. “A nivel físico y de este tipo de juego tengo cero capacidad. Se notó mucho la diferencia a pesar de que lo di todo. Pero siento que gané en el aspecto más importante que es en el corazón. Me gané el apoyo de todos mis compañeros que me alentaron y apoyaron. Eso es mucho más valioso que cualquier otra capacidad física o intelectual”, dijo Bora tras perder la competencia.

Tras su salida del reality, Militta Bora compartió una imagen en cuenta de Instagram. “Fue un placer, los voy a extrañar”, escribió la cantante junto a una foto donde se la ve posando con la valija antes de abandonar el hotel. “Volviendo a mi casita. ¡¡¡Qué placer mi baño!!!”, agregó.

La imagen que compartió Militta Bora tras ser la primera eliminada de El Hotel de los Famosos

Después de un error de cálculos, Militta Bora se convirtió en la primera nominada del certamen de famosos. Por eso, este jueves debió enfrentarse a Leo García y Silvina Luna -los otros dos sentenciados- en un desafío de resistencia física. Tras salir última en la competencia, la artista se convirtió en la primera duelista del certamen. Por su parte, Kate Rodríguez fue la más votada por sus compañeros en el “Todos contra todos”.

“Me quiero quedar porque la estoy pasando re bien”, había señalado Militta detrás de cámaras y antes de la competencia final que determinó su eliminación, luego de agradecer el apoyo a sus compañeros, quienes la contuvieron desde la primera nominación cara a cara donde no comprendió bien cómo funcionaba la votación y se perjudicó a sí misma.

Feliz por el triunfo, Kate Rodríguez alzó la tarjeta en la cima y le habló directamente a sus compañeros: “De lo malo, a mí ya me ha pasado de todo en la vida, así que todo lo que me pueda decir, realmente me hace más fuerte”.

El lunes pasado, día del estreno, Militta se convirtió en la primera nominada del reality de eltrece El Hotel de los Famosos con una particularidad: cometió un error al votar y se sentenció a sí misma. A diferencia de otras programas de este estilo, como Gran Hermano, donde las votaciones entre los participantes son secretas, acá se dan cara a cara. Por eso, todos saben quién elige a quién. La cantante no estuvo atenta a los números que se habían comentado, y, por eso, terminó nominada.

Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz son los participantes que siguen en carrera para llevarse el premio de los 10 millones de pesos.

¿Cómo es el juego? Al comienzo de cada semana, se confeccionarán equipos que se enfrentarán entre sí en un desafío que definirá quienes son huéspedes (los que disfrutan) y quiénes staff del hotel (los que trabajan para que disfruten otros). Habrá una eliminación semanal y, luego de cuatro meses de convivencia, se conocerá al único ganador.

