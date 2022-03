Murió Enrique Pinti: el mensaje de los famosos en las redes para despedir al artista

Enrique Pinti murió a los 82 años, tras estar internado en el Sanatorio Otamendi desde el 5 de marzo, cuando sufrió una descompensación. La noticia del fallecimiento del humorista la confirmó esta mañana el empresario teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta de Twitter del Multiteatro: “Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”.

La noticia golpeó con dureza al mundo del espectáculo y en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor y despedida para Enrique, quien pasó más de cinco décadas dedicado a la TV, el teatro y otros medios. Muchos de los saludos incluyeron ingeniosas frases del actor, así como también personajes y fragmentos de sus monólogos.

Desde el ambito político, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se expresó con emotivas palabras para despedir al artista. “Con mucha tristeza, hoy nos toca despedir a uno de los últimos capocómicos de nuestro país. De una inteligencia y un humor excepcionales, Enrique Pinti recorrió los teatros del país y del mundo regalándonos su arte. Un gran abrazo a toda su familia y seres queridos”, escribió.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta

“Enrique Pinti fue el rey del humor, pero también el rey de la cordura. El que en tiempos dificiles nos regalo sus palabras de sentido común. Mi saludo emocionado a un gran referente de nuestra profesión. Que la tierra te sea leve querido Enrique.”, sostuvo el actor Osvaldo Santoro.

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Actores, lo despidieron con las siguientes palabras: “Con gran pena despedimos al actor, director y dramaturgo Enrique Pinti. Trabajó en cine, teatro y televisión. Importante referente del café concert y del humor basado en el análisis histórico, político y social. Condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en el dolor”.

El mensaje de la Asociación Argentina de Actores

“Tremendo dolor. Se fue un gigante y un señor con todas las letras, agradezco haberlo conocido, mis respetos a su familia!”, manifestó Sergio Gonal. “Adiós Maestro! Te nombraré cada vez que pueda, te recordaré siempre”, sostuvo la actriz Anita Martínez.

“Genio Enrique Pinti, todos te vamos a extrañar, luto total para el espectáculo argentino, se fue este Señor del Show, y gracias por tus atenciones hacia mi!”, escribió el conductor Macu Mazzuca. “Se fue #Pinti. Es dolorosísimo. Mi compañero de ruta durante décadas. Amor incondicional hacia él. Siempre será mi héroe”, fueron las palabras que usó Ricky Pashkus para despedir a su amigo.

Cecilia Milone le dedicó un extenso posteo en sus redes. “Tanto de estos momentos... tantas fotos en mi corazón. Chau, Henry, descansá”, sostuvo la actriz, que acompañó el texto con una imagen de Enrique Pinti y Juanito Belmonte. “Gracias por las invitaciones, tantas comidas, tantas fiestas compartidas. Gracias, Enrique por ser mi espectador tantas veces y por llenarme el alma cada vez que estabas en la platea. Gracias por las risas y por las anécdotas. Se me fueron los dos. Ya no tengo a quién preguntar datos de los artistas que sólo ustedes sabían... Pero están juntos de nuevo. Eso me consuela. Brindo por eso... Chau Henry, descansá, que fuiste un trabajador infatigable y has dejado mucho por acá. Duele”.

El mensaje de Cecilia Milone para despedir a Enrique Pinti

“Que tristeza tan grande, fuiste un maestro para mi. Gracias por haberme elegido para acompañarte en tus últimos trabajos. Estarás siempre en mi corazón querido amigo #EPinti”, publicó el periodista Marcelo Polino. En tanto, desde la cuenta Casa del Teatro despidieron al actor de 82 años con una de sus creaciones que quedarán para siempre: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Enrique Pinti. ‘Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras. Quedan los artistas’. En el día mundial del Teatro. Hasta siempre”.

“Siempre admiré su oficio y su amor por el teatro, lo fui a ver en vivo muchísimas veces. La función de esta noche se la dedico a la salud de Enrique Pinti”, tuiteó el actor Ezequiel Campa. “Qué triste noticia la partida de Enrique Pinti. Nos dejó un millón de risas y reflexiones, usaba el humor para hacernos pensar. Quedan los artistas”, escribió el diputado nacional Mario Negri.

“En los ‘80, Pinti y su ‘Salsa Criolla’ fueron un vendaval en el teatro argentino. Las carcajadas se mezclaban con las lágrimas en ese show de pura conmoción y energía. En nuestra historia, se cuentan con una mano los talentos cómicos de ese nivel. Hasta luego, Enrique”, manifestó el director de cine Juan José Campanella.

El mensaje de Juan José Campanella

En tanto, Lino Patalano recordó con emotivas palabras a Pinti, mediante un extenso mensaje en su cuenta de Twitter. “Lo digo siempre, uno no se muere. Uno cambia de estado y se queda para siempre en todos aquellos a quienes de alguna manera u otra les hizo sentir que la vida valía la pena. Así que imagínate, Enrique, el trabajo que vas a seguir teniendo. En mi caso, contribuiste hace más de 49 años a cimentar mi carrera de productor desde aquella noche en que a instancias de Elsa Berenguer me leíste en un carrito de la costanera el guion de ‘Una lección de historia’. ¿Te acordás que a pesar de haberme quedado dormido en la mitad igual te dije que lo producía si le cambiabas el título, porque con ese que le habías puesto no iba a venir nadie? Y así nació “Historias Recogidas” y lo estrenaste en La Gallina Embarazada, en 1973. Y de ahí en más, nada ni nadie te paró. Hoy te fuiste a poner orden en otro lado. Que tiemble el Barba y vos no te le achiques. Decile que se ponga las pilas y le preste más atención al kilombo que le estamos armando en este mundo. A ver si se deja de joder y nos da una mano. Desde ya, muchas gracias (por todo) querido Enrique…”, escribió el empresario teatral.

