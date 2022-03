Eduardo Feinmann presentó a su hija Esmeralda en el pase radial con Jorge Lanata: “Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante”

Eduardo Feinmann llevó a su hija Esmeralda al pase radial con Jorge Lanata

En octubre de 2021, Eduardo Feinmann se convirtió en padre por primera vez tras la llegada al mundo de Esmeralda, hija que concibió junto a su pareja Lucía Auat. Y la pequeña, que tiene ya casi seis meses, hizo su “debut” radial al aparecer en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), conducido por su padre.

Un rato más tarde, Esmeralda volvió a entrar en escena cuando se dio el ya clásico pase entre Feinmann y el programa de Jorge Lanata, que comienza a continuación. “Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él”, lo gastó el fundador de Página/12 ante la carcajada de Eduardo. “Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo”, le apuntó una locutora. “No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso”, bromeó Feinmann, horrorizado con los ejemplos.

“Es así, Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres”, apuntó Lanata. “Va a ser zurdita, zurdita, sí. Dios mío, lo que me espera”, se quiso consolar Feinmann. “Por eso disfruta ahora que cambiar los pañales es lo más leve que te va a pasar...”, le dijeron.

Eduardo Feinmann y su hija Esmeralda en Radio Mitre

“El minuto a minuto dice que tiene que volver Esmeralda ya”, apuntaron desde la mesa de Feinmann, dado el pico de rating que tuvo el programa en su versión en video tras la aparición de la beba. “Si vuelve Esmeralda tienen que hacer un primer plano a los ojos...”, sugirió el conductor. “Tiene ojos azules, creemos que sale al padre”, describió la locutora. “¿Vos tenés ojos azules, Feinmann?”, preguntó Lanata, incrédulo. “No, por eso creemos que sale al padre”, cerró el chiste la locutora.

Y ahí apareció la pequeña, que provocó una súbita ternura en todos los que estaban al aire. “Qué linda que es, muy bonita...”, dijo Lanata. “Es demasiado linda para ser hija de Feinmann”, se escuchó por ahí, mientras al conductor se lo veía embobado por el carisma de su beba. De pronto, comenzó a sonar la canción “Una nube”, de la banda infantil Vuelta Canela, la cual se hizo célebre cuando la Payasa Filomena apareció en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud de la Nación en el Día del Niño del 2020, cuando la cuarentena pasaba por su momento más hermético.

“No, sacá eso... La Payasa Filomena no”, pidió Lanata. “Esme, es la Payasa Filomena.... y estaba al lado de dos payasos más: Vizzotti y el otro que no me acuerdo”, le explicó Feinmann a su hija y aprovechando la ocasión para bajar línea, mientras la ponía de pie sobre la mesa para que la niña salte. “Quiere huir, creemos que va a salir caminando acá”, dijo la locutora. “¿No se quiere escapar? ¿No quiere dejar el país, Edu? Querés ir a Ezeiza”, bromearon, mientras Feinmann sacaba de plano a su hija.

Esmeralda se llevó los suspiros del pase entre los programas radiales de Eduardo Feinmann y Jorge Lanata

2 de octubre del 2021. Esta fecha quedará guardada para siempre y con resaltador en la vida de Feinmann. El periodista y su pareja, la abogada Lucía Auat, fueron padres de Esmeralda, que nació en el Sanatorio Otamendi. Fiel a su estilo reservado, Eduardo mantuvo en el más profundo hermetismo la noticia, que fue confirmada desde su entorno a Teleshow.

Se trata de la primera hija de Feinmann, quien desde el 2017 está en pareja con Lucía, una abogada oriunda de Santiago del Estero. Esmeralda nació el sábado 2 de octubre al mediodía, según estaba programado, y tanto ella como la madre se encuentran en perfecto estado. Los flamantes padres siempre cultivaron el bajo perfil y viven su amor en el ámbito privado, y este caso no fue la excepción. De hecho, la noticia del embarazo se filtró por una casualidad: cuando el ex presidente Mauricio Macri lo felicitó luego de una entrevista radial.

SEGUIR LEYENDO: